október 16., csütörtök

Gál névnap

17°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

35 perce

Robotokat építettek, majd azokkal szumóztak a fiatalok

Címkék#robotikaverseny#Robotex#verseny#országos döntő

Robotok szálltak ringbe és csaptak össze a versenyen, amelyen békéscsabai diákok is kiválóan teljesítettek – ismertették a középiskolában.

Licska Balázs
Robotokat építettek, majd azokkal szumóztak a fiatalok

Sikeresen voltak a Belvár tanulói a robotikaversenyen. Fotó: a Belvár Facebook-oldala

A napokban a fővárosban rendezték meg a Robotex robotikaversenyt, az országos döntőt, amelyben robotok szumóztak, csaptak össze. A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium több csapattal is részt vett a küzdelmekben, a duókat 

  • Markót Mira és Lajos Bertalan,
  • Nacsa Mirabella és Lajos Barnabás,
  • Molnár Bence és Bak Panni,
  • Várhelyi Levente és Polyák Attila

alkotta.

– Várhelyi Levente és Polyák Attila 2. helyezést értek el, míg Nacsa Mirabella és Lajos Barnabás 4. helyezettek lettek. Az eredményeiket emeli, hogy a korhatár nélküli versenyen felnőtt indulókat is legyőztek a saját maguk által épített robotokkal Obuch László tanítványai – írták a Belvár Facebook-oldalán.


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu