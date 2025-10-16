35 perce
Robotokat építettek, majd azokkal szumóztak a fiatalok
Robotok szálltak ringbe és csaptak össze a versenyen, amelyen békéscsabai diákok is kiválóan teljesítettek – ismertették a középiskolában.
Sikeresen voltak a Belvár tanulói a robotikaversenyen. Fotó: a Belvár Facebook-oldala
A napokban a fővárosban rendezték meg a Robotex robotikaversenyt, az országos döntőt, amelyben robotok szumóztak, csaptak össze. A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium több csapattal is részt vett a küzdelmekben, a duókat
- Markót Mira és Lajos Bertalan,
- Nacsa Mirabella és Lajos Barnabás,
- Molnár Bence és Bak Panni,
- Várhelyi Levente és Polyák Attila
alkotta.
– Várhelyi Levente és Polyák Attila 2. helyezést értek el, míg Nacsa Mirabella és Lajos Barnabás 4. helyezettek lettek. Az eredményeiket emeli, hogy a korhatár nélküli versenyen felnőtt indulókat is legyőztek a saját maguk által épített robotokkal Obuch László tanítványai – írták a Belvár Facebook-oldalán.
