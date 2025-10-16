Robotokat építettek, majd azokkal szumóztak a fiatalok

A napokban a fővárosban rendezték meg a Robotex robotikaversenyt, az országos döntőt, amelyben robotok szumóztak, csaptak össze. A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium több csapattal is részt vett a küzdelmekben, a duókat

Markót Mira és Lajos Bertalan,

Nacsa Mirabella és Lajos Barnabás,

Molnár Bence és Bak Panni,

Várhelyi Levente és Polyák Attila

alkotta.

– Várhelyi Levente és Polyák Attila 2. helyezést értek el, míg Nacsa Mirabella és Lajos Barnabás 4. helyezettek lettek. Az eredményeiket emeli, hogy a korhatár nélküli versenyen felnőtt indulókat is legyőztek a saját maguk által épített robotokkal Obuch László tanítványai – írták a Belvár Facebook-oldalán.