A Hepp-tértől a Cool-Túráig: nagyot szólt a kolbászvigalom Békésen - videóval, galériával
Remek receptek, kiváló közösséget alkotó csapatok és igazi disznótoros hangulat. Szombaton a felnőttek számára szervezett kolbászkészítő versennyel folytatódott a VI. Békési Kolbászvigalom.
A Békési Kolbászvigalom szombati kolbászkészítő versenyén több mint 30 csapatban sok százan vettek részt a helyi sportcsarnokban. A programon idén is ott voltak a Békési Motorosok Baráti Kör tagjai.
Békési Kolbászvigalom: a motorosoktól a táncosokig százak gyúrtak
Forrás Zoltán, a szervezet elnöke elmondta, a baráti kör mintegy tíz-tizenkét tagja vett részt a rendezvényen, és többekhez csatlakozott a családjuk, a feleségük is.
– Hasonló kolbászt készítettünk, mint minden évben. Enyhén csípős, de nem erős kolbászt gyúrtunk. Természetesen némi eltéréssel, de szerintem a legtöbben hasonló módon készítik a kolbászt Békésen és környékén – fogalmazott Forrás Zoltán. Az elnök elárulta, hogy helyi civil szervezetként nagyon fontosnak tartják, hogy szerepet vállaljanak a város életében, ott legyenek a település rendezvényein.
– A kolbászvigalom pedig évek óta Békés egyik legfőbb közösségi eseménye – emelte ki.
Bevált recept alapján készült a finomság
Szintén ott volt a rendezvényen a Belencéres Néptáncegyüttes. Okányi Mihály művészeti vezető elmondta, bevált recept alapján készítették a kolbászt.
– Tagjainktól begyűjtöttük a legjobb recepteket, majd kiválasztottuk a legjobban tetszőt – fejtette ki Okányi Mihály. A táncegyüttes hozott egy próbababát is, amelyet mezőségi magyarpalatkai viseletbe öltöztettek, és még Rozinak is elkeresztelték.
A művészeti vezető kiemelte, amikor lehetőségük engedi, mindig ott vannak a Békés Kolbászvigalom programján.
– A rendezvény egyfelől közösségkovácsoló erővel bír. Nagyon jó dolog, hogy civil szervezetek, intézmények, szervezetek tagjai együtt töltik a napot. Az esemény emellett fontos hagyományok megőrzéséhez is hozzájárul – tette hozzá.
Megőrzik az értékeket
Kálmán Tibor, Békés polgármestere, aki csapatával maga is tevékenyen részt vett a kolbászgyúrásban, nagyon fontosnak tartja, hogy a békési értékeket ápolják és megőrizzék.
– Az értékek között különleges helyet foglalnak el gasztronómiai tradícióink, így a kolbászkészítés hagyományai is – emelte ki. – A kolbászgyúrás, a disznótorok mindig közösségben zajlottak. Így a program hozzájárul ahhoz, hogy persze másként, mint régen, de a családi, baráti társaságok összejöjjenek, és együtt készítsék el ezt a finomságot.
Tovább erősítették a közösségeket
Polgár Zoltán alpolgármester, a rendezvény főszervezője és ötletgazdája elmondta, egyik legfontosabb feladatuknak tekintik a helyi közösségek építését.
– Ennek érdekében számos kezdeményezést, számos programot indítottunk útjára. Ebbe a sorba illeszkedik a kolbászvigalom is, ami hagyományőrző jellege mellett csapatépítő szerepet is betölt a város életében – hangsúlyozta az alpolgármester. – A rendezvény kötetlen formában ad lehetőséget a közösségek építésére és erősítésére.
Békési KolbászvigalomFotók: Jenei Péter
A főszervező elmondta, a csapatok idén is kitettek magukért, egészen kiváló kolbászokból kellett kiválasztaniuk a legjobbakat a zsűri tagjainak. A résztvevők egyébként különleges installációkkal is készültek a programra.
A zsűrit Fásy Ádám, dr. Danczig Erzsébet, dr. Miskucza Mária és dr. Jantyik Tiborné alkotta.
Fásy Ádám egyébként más szerepben is ott volt a programon, természetesen énekelt is jelenlévőknek, a jelenlévőkkel. Mellette zenélt Sztojka Tibi, fellépett az Apostol, Peter Sramek, Kisgrófo és Nótár Mary.
A verseny eredményei:
- helyezett: Hepp-Tér
- helyezett: A COOL-TÚRA
- helyezett: Időtállók
Különdíj: Madzagos Família
