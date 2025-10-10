1 órája
Bebiztosították a békési kolbászkészítés jövőjét – galériával, videóval
Tizennyolc csapatban több száz gyermek gyúrta a kolbászt a segítőivel pénteken délelőtt a helyi sportcsarnokban. A VI. Békési Kolbászvigalom első napja ezúttal is bővelkedett az érdekességekben, a hangulatra pedig most sem lehetett panasz.
– A Békési Kolbászvigalom első napját hagyományosan városunk oktatási intézményei, az óvodák és az általános iskolák számára hívjuk életre. Pénteken tizennyolc csapat több száz gyermek, pedagógusok és szülők vettek részt a programon – mondta el kérdésünkre Polgár Zoltán alpolgármester, a rendezvény főszervezője és ötletgazdája. Mint kiemelte, a csapatok hetek óta nagyon lelkesen készültek a programra, több helyen rendkívüli szülői értekezletet is tartottak a felkészülés jegyében.
Békési Kolbászvigalom: a kolbász és az installációk is kiválóan sikerültek
– Pénteken reggel többen teherautókkal és utánfutókkal érkeztek, hozták a különleges installációkat. Rengeteg energiát fektettek abba, hogy minél szebb, minél autentikusabb környezetet teremtsenek – fogalmazott Polgár Zoltán. – Nagyon szépen és ízlésesen berendezték a sportcsarnokot, emellett természetesen a kolbász készítésére is kiemelt hangsúlyt fektettek. Nagyon jó volt látni a gyerekek és a felnőttek lelkesedését – tette hozzá.
Polgár Zoltán szólt arról is, hogy előzetesen Malacbőrbe bújva” – Milyen lenne a világ malacszemmel? című írtak ki rajzpályázatot gyerekek számára, amire 315 pályamű érkezett, ami minden eddigi rekordot megdöntött.
– A Békési Kolbászvigalom évek óta azt a célt szolgálja, hogy a hagyományokat, az értékeket, a kolbász receptúráját, amelyeket őseinktől, nagyszüleinktől kaptunk, ne hagyjuk veszendőbe menni – hangsúlyozta.
Egyre kreatívabbak a csapatok
Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, nagyon jó látni, hogy egyre színesebbek a díszítések, egyre kreatívabbak a résztvevő csapatok.
A helyi oktatási intézmények nagyon szép installációkkal készültek, minden elismerés megilleti a gyerekeket, a pedagógusokat és a szülőket – fogalmazott. – A békési kolbászt nem szabad elfelejteni, saját ízvilágunkat, saját békési gasztronómai tudásunkat tovább kell vinnünk, és úgy látjuk, hogy a gyerekekben is van erre hajlandóság. Ehhez pedig igyekszünk minden segítséget megadni a számukra a Békési Kolbászvigalommal is – emelte ki a város vezetője.
Megőrzik az őseinktől kapott értékeket
Dankó Béla országgyűlési képviselő kiemelte, nagyon jó ötletnek tartja a hagyományőrző rendezvény megtartását.
– Lényeges, hogy megőrizzük azokat az értékeket, amelyeket őseinktől kaptunk – tette hozzá. – Ilyen érték a Békés megyei, a békési kolbász is, ami egyrészt egészséges étel és még finom is. Fontos, hogy a fiatalok is megkóstolják, megszeressék a tradicionális ízeket, ahogy az is, hogy bemutassuk az elkészítés módját, azokat a fortélyokat, amelyekkel finommá lehet varázsolni a kiváló Békés megyei alapanyagokból készülő ételt.
– Jó lenne, ha ezeket a hagyományokat a fiatalok továbbvinnék, és továbbadnák a saját gyermekeiknek, hogy megmaradjon ez az örökségünk – folytatta a gondolatot. – Fontos lenne, hogy minél több hagyományos, egyszerű és egészségesebb alapanyagokból álló régi ételhez térnénk vissza, mert sajnos más jellegű készítmények részben kiszorították azokat.
VI. Békési KolbászvigalomFotók: Bencsik Ádám
A közösségeket is erősítették
Az országgyűlési képviselő kiemelte, a program közösségteremtő erővel is bír a hagyományok átadása mellett.
Aléné Kucsera Andrea, a Dr. Illyés Sándor Egymi intézményvezetője elmondta, iskolájuk két csapattal vett részt a programon.
– A gyerekek és a pedagógusok a szívüket-lelküket beletették, hogy minél finomabb kolbász készítsenek – tette hozzá. Mint mondta, nagyon hálásak Békés városának, hogy mindig gondolnak rájuk, és lehetőséget biztosítanak számukra a különböző rendezvényeken.
– Ez nagyon fontos a társadalmi beilleszkedés és az elfogadás szempontjából – emelte ki.
Átélhették a verseny örömét
Szászné Sas Hajnalka, a Szegedi Kis István Református Intézmény egyik csapatának kapitánya, iskolaügyi gondnok elmondta, nagyon örültek, hogy idén is meghívást kaptak a remek hangulatú rendezvényre.
– Mi a felsős diákpresbiterekkel alkottunk egy csapatot, természetesen kiegészülve a szülőkkel – árulta el kérdésünkre. – Mindenki nagyon készült, komoly előkészítő munka, közös gondolkodás előzte meg a standunk, az installációnk kialakítását is. A kolbász titkos receptjét peig a szülők állították össze.
– Nagyon fontos, hogy a gyerekek átélhették a verseny örömét, a közösség érzését – hangsúlyozta.
A programban fellépett Bodrogközy Rita, Pasenkó bohóc és a Belencéres Táncház is színesítette a rendezvényt.
A pénteki kolbásztöltő verseny eredményei:
- helyezett: Szerencse Malacok (EGYMI)
- helyezett: RefiTöltők (SZKIRG)
- helyezett: Kiskondások (Korona Óvoda)
Szombaton folytatódik a program
Szombaton folytatódik a Békési Kolbászvigalom, amikor a felnőtt csapatok veselkednek neki a kolbászkészítésnek.
Zenél Sztojka Tibi. Fellép: Fásy Ádám, az Apostol, Nótár Mary, Kis Grófo, Peter Sramek.
