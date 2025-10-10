Bebiztosították a békési kolbászkészítés jövőjét – galériával, videóval

– A Békési Kolbászvigalom első napját hagyományosan városunk oktatási intézményei, az óvodák és az általános iskolák számára hívjuk életre. Pénteken tizennyolc csapat több száz gyermek, pedagógusok és szülők vettek részt a programon – mondta el kérdésünkre Polgár Zoltán alpolgármester, a rendezvény főszervezője és ötletgazdája. Mint kiemelte, a csapatok hetek óta nagyon lelkesen készültek a programra, több helyen rendkívüli szülői értekezletet is tartottak a felkészülés jegyében.

A Békési Kolbászvigalom első napján 18 csapat több száz gyermek, pedagógus és szülő gyúrta együtt a kolbászt. Fotó: Bencsik Ádám

Békési Kolbászvigalom: a kolbász és az installációk is kiválóan sikerültek

– Pénteken reggel többen teherautókkal és utánfutókkal érkeztek, hozták a különleges installációkat. Rengeteg energiát fektettek abba, hogy minél szebb, minél autentikusabb környezetet teremtsenek – fogalmazott Polgár Zoltán. – Nagyon szépen és ízlésesen berendezték a sportcsarnokot, emellett természetesen a kolbász készítésére is kiemelt hangsúlyt fektettek. Nagyon jó volt látni a gyerekek és a felnőttek lelkesedését – tette hozzá.

Polgár Zoltán szólt arról is, hogy előzetesen Malacbőrbe bújva” – Milyen lenne a világ malacszemmel? című írtak ki rajzpályázatot gyerekek számára, amire 315 pályamű érkezett, ami minden eddigi rekordot megdöntött.

– A Békési Kolbászvigalom évek óta azt a célt szolgálja, hogy a hagyományokat, az értékeket, a kolbász receptúráját, amelyeket őseinktől, nagyszüleinktől kaptunk, ne hagyjuk veszendőbe menni – hangsúlyozta.

Egyre kreatívabbak a csapatok

Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, nagyon jó látni, hogy egyre színesebbek a díszítések, egyre kreatívabbak a résztvevő csapatok.

A helyi oktatási intézmények nagyon szép installációkkal készültek, minden elismerés megilleti a gyerekeket, a pedagógusokat és a szülőket – fogalmazott. – A békési kolbászt nem szabad elfelejteni, saját ízvilágunkat, saját békési gasztronómai tudásunkat tovább kell vinnünk, és úgy látjuk, hogy a gyerekekben is van erre hajlandóság. Ehhez pedig igyekszünk minden segítséget megadni a számukra a Békési Kolbászvigalommal is – emelte ki a város vezetője.