Első ízben

51 perce

Fiatalok őrizték meg Békés értékeit az első helyi vetélkedőn

Címkék#Barna Zoltán#Dr Hepp Ferenc Általános Iskola#Békési Települési Értéktár Bizottság#Dávidné Gyarmati Zsuzsanna#verseny

Első alkalommal rendezte meg a Békési Települési Értéktár Bizottság a kulturális központ és a városvédők támogatásával a békési helyi értékek versenyét. A megmérettetésen 14, hetedik-nyolcadik osztályos diákokból álló csapat vett részt, hogy számot adjon békési értékekről elsajátított tudásáról.

Papp Gábor

A békési értékekről szóló érdekes feladatokat Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, a Békési Települési Értéktár Bizottság tagja állította össze, a versenyt Barna Zoltán bizottsági tag vezette le. A megjelenteket Polgár Zoltán alpolgármester köszöntötte. A zsűriben dr. Pappné Darida Andrea, Barna Zoltán és Deákné Domonkos Julianna foglalt helyet, a javító-pontozó munkát Szegfű Katalin és Lukács Eszter segítették – tájékoztatott Mucsi András, a bizottság elnöke.

A békési értékekről szóló verseny
A békési értékekről szóló versenyen tizennégy csapat vett részt. Fotó: Gazsó János

A békési értékekről remek verseny alakult ki

A vetélkedőn első és harmadik helyezett a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diákjaiból alkotott csapatokból került ki, második helyen pedig a Szegedi Kis István Református Gimnázium 8.B osztályos (hat évfolyamos képzésben részt vevő) gimnazistái végeztek. Minden versenyző megkapta a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület kiadványát, az: Emlékhelyek Békésen című könyvet.

 

