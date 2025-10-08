október 8., szerda

Koppány névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együttműködési megállapodás

1 órája

Magasabb fokozatba kapcsolnak a békéscsabai polgárőrök

Címkék#megállapodás#Szarvas Péter#önkormányzat#polgárőr

Fontos lépést tettek a közbiztonság növelése érdekében a békési vármegyeszékhelyen. Az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a békéscsabai polgárőrökkel – erről döntött a közelmúltban a városi közgyűlés.

Licska Balázs

A rendőrök és a közterület-felügyelők mellett a békéscsabai polgárőrök is sokat tesznek azért, hogy rend legyen a város közterületein – fogalmazott a békéscsabai városi közgyűlés ülésén Szarvas Péter polgármester. Az egyenruhások jelen vannak a jelentős városi eseményeken, a sportrendezvényeken. Varga Tamás alpolgármester is megerősítette, hogy a polgárőrök fontos szerepet játszanak abban, hogy Békéscsabán megfelelő a közbiztonság. 

A békéscsabai polgárőrök
Az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a békéscsabai polgárőrökkel. Fotó: Illusztráció: MW

Egyezséget köt a város a békéscsabai polgárőrökkel

A városi közgyűlés döntése értelmében az önkormányzat együttműködési megállapodást köt

  • a Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesülettel
  • és a Békéscsabai Erzsébethelyi Polgárőrséggel.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Három évtizedes múltra tekint vissza az egyesület

A Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesület 30 éve jött létre. Járőrszolgálatokat biztosítanak, részt vesznek a jelentősebb önkormányzati rendezvények, sportesemények, a városi piac biztosításában, emellett karitatív tevékenységet is végeznek. 

Idén alakult Jaminában egy lelkes csapat

A Békéscsabai Erzsébethelyi Polgárőrséget idén alapították. Főleg Jaminában tevékenykednek, lelkesen, ami – a grémium elé került előterjesztés szerint – reményt adhat arra, hogy a városrészben a jövőben életképes polgárőrség működhessen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu