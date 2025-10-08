1 órája
Magasabb fokozatba kapcsolnak a békéscsabai polgárőrök
Fontos lépést tettek a közbiztonság növelése érdekében a békési vármegyeszékhelyen. Az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a békéscsabai polgárőrökkel – erről döntött a közelmúltban a városi közgyűlés.
A rendőrök és a közterület-felügyelők mellett a békéscsabai polgárőrök is sokat tesznek azért, hogy rend legyen a város közterületein – fogalmazott a békéscsabai városi közgyűlés ülésén Szarvas Péter polgármester. Az egyenruhások jelen vannak a jelentős városi eseményeken, a sportrendezvényeken. Varga Tamás alpolgármester is megerősítette, hogy a polgárőrök fontos szerepet játszanak abban, hogy Békéscsabán megfelelő a közbiztonság.
Egyezséget köt a város a békéscsabai polgárőrökkel
A városi közgyűlés döntése értelmében az önkormányzat együttműködési megállapodást köt
- a Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesülettel
- és a Békéscsabai Erzsébethelyi Polgárőrséggel.
Három évtizedes múltra tekint vissza az egyesület
A Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesület 30 éve jött létre. Járőrszolgálatokat biztosítanak, részt vesznek a jelentősebb önkormányzati rendezvények, sportesemények, a városi piac biztosításában, emellett karitatív tevékenységet is végeznek.
Idén alakult Jaminában egy lelkes csapat
A Békéscsabai Erzsébethelyi Polgárőrséget idén alapították. Főleg Jaminában tevékenykednek, lelkesen, ami – a grémium elé került előterjesztés szerint – reményt adhat arra, hogy a városrészben a jövőben életképes polgárőrség működhessen.
