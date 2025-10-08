Magasabb fokozatba kapcsolnak a békéscsabai polgárőrök

A rendőrök és a közterület-felügyelők mellett a békéscsabai polgárőrök is sokat tesznek azért, hogy rend legyen a város közterületein – fogalmazott a békéscsabai városi közgyűlés ülésén Szarvas Péter polgármester. Az egyenruhások jelen vannak a jelentős városi eseményeken, a sportrendezvényeken. Varga Tamás alpolgármester is megerősítette, hogy a polgárőrök fontos szerepet játszanak abban, hogy Békéscsabán megfelelő a közbiztonság.

Az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a békéscsabai polgárőrökkel. Fotó: Illusztráció: MW

Egyezséget köt a város a békéscsabai polgárőrökkel

A városi közgyűlés döntése értelmében az önkormányzat együttműködési megállapodást köt

a Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesülettel

és a Békéscsabai Erzsébethelyi Polgárőrséggel.

Három évtizedes múltra tekint vissza az egyesület

A Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesület 30 éve jött létre. Járőrszolgálatokat biztosítanak, részt vesznek a jelentősebb önkormányzati rendezvények, sportesemények, a városi piac biztosításában, emellett karitatív tevékenységet is végeznek.

Idén alakult Jaminában egy lelkes csapat

A Békéscsabai Erzsébethelyi Polgárőrséget idén alapították. Főleg Jaminában tevékenykednek, lelkesen, ami – a grémium elé került előterjesztés szerint – reményt adhat arra, hogy a városrészben a jövőben életképes polgárőrség működhessen.