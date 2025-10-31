október 31., péntek

Mindenszentek

1 órája

Szombaton szinte megáll az élet – nyitva lesz a csabai piac?

Címkék#nyitva tartás#békéscsabai piac#mindenszentek

November 1-je, mindenszentek idén szombatra esik, ráadásul munkaszüneti nap. Ekkor szinte minden bolt pihenőt tart: a nagyobb áruházak mellett a bevásárlóközpontok kisebb üzletei is zárva maradnak. De mi a helyzet a békéscsabai piacon?

Beol.hu

November 1-e, mindenszentek, munkaszüneti nap. Szombaton jól nézzük meg, hová indulunk beszerezni a vasárnapi ebéd hozzávalóit, mert könnyen árnyékra vetődhetünk. A Tesco, Lidl, Aldi, Auchan, Spar és a bevásárlóközpontok mind zárva tartanak november 1-jén. Jobb, ha előre feltankolunk a legfontosabb élelmiszerekből, mert a legtöbb hely csak másnap, halottak napján nyit újra. De mi újság a megyeszékhely legnagyobb – szombati – közösségi terén, a békéscsabai piacon?

A békéscsabai piac nyitva lesz.
Tárt kapuk várják a vásárlókat a békéscsabai piacon. Fotó: beol.hu

A békéscsabai piac most is nyitva lesz

A békéscsabai piac nyitva tartásáról telefonon érdeklődtünk, és azt a választ kaptuk, hogy november 1-én is tárt kapukkal várják a vásárlókat. Az árusok többsége kora hajnalban kel ezen a szombaton is, úgyhogy a vasárnapi ebéd hozzávalóit itt biztosan beszerezhetjük.

 

