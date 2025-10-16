Nagyon korán kell kelnie, ha itt szeretne vásárolni

október 16., csütörtök

A térségi vásártér kialakítására Békéscsaba csaknem 8,5 milliárd forintos kormányzati támogatást kapott a Modern Városok Program keretében. Új fedett-nyitott vásárcsarnok épült, parkolóházat létesítettek, a nagybani piacot pedig elköltöztették. A csabai piacot üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél elmondták, miként is működik a békéscsabai nagybani piac.

Licska Balázs

A Modern Városok Program keretében mintegy 8,5 milliárd forintos kormányzati támogatást kapott Békéscsaba térségi vásártér kialakítására. A beruházás nemcsak a Szabó Dezső, Illésházi és Trefort utcák által határolt területet érintette. A békéscsabai nagybani piacot ugyanis kiköltöztették a Kétegyházi út 26. szám alá, ahol egy 9 ezer négyzetméteres területet alakítottak ki a kereskedők és a vásárlók számára, többek között parkolókkal, közvilágítással, kiszolgáló helyiségekkel.

a békéscsabai nagybani piac
Nem szűnt meg, csak elköltözött a Kétegyházi út 26. szám alá a békéscsabai nagybani piac. Fotó: Dinya Magdolna

Hogyan működik a békéscsabai nagybani piac?

A nagybani piac működését több jogszabály is meghatározza – ismertették a csabai piacot üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél. Egy kormányrendelet például arról szól, hogy miként kell engedélyezni a piacokat, milyen kötelezettségek hárulnak a működtetőre, a nyitvatartásra, egy másik jogszabály pedig szabályozza a piacokon és vásárokon történő árusítás közegészségügyi feltételeit, tehát azt, hogy milyen higiéniai előírásoknak kell megfelelniük az árusoknak és az áruknak.

Emellett működtetőként a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. saját üzemeltetési rendtartással is szabályoz bizonyos kérdéseket, amelyek a helyi viszonyokra vonatkoznak, például a be- és kihajtásra, az áruforgalomra, a szolgáltatásokra, a díjakra – ismertette Kozma János vezérigazgató.

Kik árusíthatnak, vásárolhatnak a békéscsabai nagybani piacon?

A békéscsabai nagybani piacon árusíthatnak termelők, őstermelők, gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, akik rendelkeznek az ehhez szükséges engedélyekkel. Vásárlók pedig elsősorban kisvállalkozások, boltok üzemeltetői, kereskedők lehetnek, akik megfelelő kiszerelésben – azaz raklapnyi, zsáknyi, ládányi kiszerelésben – vásárolnak termékeket. 

Meg kell venni 12 kilogrammot, ha annyi van a ládában

Mondhatni egyszerű vevők is beléphetnek és vásárolhatnak a békéscsabai nagybani piacon, ugyanakkor az ő kiszolgálásuk is jellemzően csomagolási egységekben zajlik. Azaz lehet, hogy szeretnének 10 kilogramm gyümölcsöt vagy zöldséget vásárolni, de ha a ládában 12 kilogramm van, akkor a teljes mennyiséget meg kell venniük.

Mikor tart nyitva a békéscsabai nagybani piac?

Kozma János vezérigazgató elmondta, hogy hétfőtől szombatig 3 és 8 óra között tart nyitva a békéscsabai nagybani piac. Igazodva a csabai piac legnépszerűbb napjaihoz – ami a szerda és a szombat –, jellemzően kedden és pénteken van a legnagyobb forgalom a Kétegyházi út 26. szám alatt. Szezontól függően 40-80 termelő, kereskedő jelenik meg portékáival.

Mit kínálnak a békéscsabai nagybani piacon?

Hozzátette, hogy az árusok jellemzően Békéscsaba környékbeliek, Békés vármegyeiek. A termelők saját termesztésű zöldségekkel, gyümölcsökkel jelentkeznek, míg a nagykereskedők úgynevezett termelői értékesítő szervezetektől, fővárosi és más nagybani piacokról szerzik be áruikat, amelyek ugyancsak főleg zöldségek és gyümölcsök.

 

