Költségvetés

1 órája

Módosították a büdzsét, plusz pénz biztosítanak

Címkék#fejlesztés#költségvetés#közgyűlés#intézmény#bizottság

A város pénzügyi helyzete is napirendre került a békéscsabai városi közgyűlés közelmúltban tartott ülésén. Kiderült, hogy miként alakultak a bevételek és a kiadások. Módosították az idei békéscsabai költségvetés főösszegét is, több feladatra plusz pénzt szánnak. Jutnak forintok fejlesztésekre is.

Licska Balázs

Nagyjából időarányosan teljesültek a működési bevételek és a kiadások is az első fél évben – ez olvasható ki a békéscsabai városi közgyűlés elé került anyagból. Sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-KDNP-frakció nevében Opauszki Zoltán tanácsnok, a pénzügyi bizottság elnöke is beszélt a békéscsabai költségvetés helyzetéről. Kiemelték: a város likviditása biztosított, működőképes. A büdzsé főösszegét módosították, 31 milliárd 383 millió forintra növelték.

Módosították a békéscsabai költségvetést
Kiderült a békéscsabai városi közgyűlés ülésén, amikor módosították a békéscsabai költségvetést, hogy mire biztosítanak plusz pénzt. Fotó: MW-archív

Módosították a békéscsabai költségvetést, erre megy plusz pénz

Fontos, hogy 76 millió forintos pluszt biztosítottak az intézmények számára, többek között az óvodáknak, a Csabagyöngye Kulturális Központnak, de ment gyermekétkeztetésre, napközis táborra és rendezvényekre is pénz. Lényeges az is, hogy apróbb választókerületi fejlesztésekre 10,2 millió, azaz körzetenként 850 ezer forintot biztosítottak annak érdekében, hogy kiszolgálhassák a közvetlen lakossági igényeket: ilyen például

  • játszóterek rendezése,
  • padok felújítása,
  • kátyúzások,
  • kiszáradt fák kivágása.

