A magyar Amszterdam milliárdos fejlesztéssel hódítja meg a bringásokat
A településrendezési eszközök módosítása is napirendre került a városi közgyűlés minap tartott ülésén. Ennek egyik eleme, hogy egy hiánypótló szakaszon bővíthetik a jövőben a békéscsabai kerékpárút-hálózatot; a másik része pedig, hogy egy újabb részen lehetne becsatlakozni a Wenckheim turista- és kerékpárútba. Egyébként Békéscsaba egy 1,8 milliárd forintos beruházás előtt áll, az a fejlesztés a kerékpárút-hálózat más helyszíneit érinti.
Egy 1,8 milliárd forintos projekt részeként, a TOP Plusz keretében fejlesztik a békéscsabai kerékpárút-hálózatot. Több helyen építenek vadonatúj szakaszokat, szintén hiánypótló jelleggel, illetve vannak olyan kritikus, immár meglévő szakaszok, amelyeket korszerűsítenek – közölték korábban a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nél. A tervek szerint a beruházás 2027 végéig valósul meg.
Első körben itt bővülhet és újulhat meg a békéscsabai kerékpárút-hálózat
Több helyen alakítanak ki kerékpárforgalmi létesítményt, így
- a Szabadság téren,
- a Kazinczy utca hiányzó szakaszán,
- az Ihász utcában a repülőhíd és a Kazinczy utca között,
- a Szarvasi út és a Berényi út között a Szabolcs–Károlyi–Munkás utca nyomvonalon,
- a Batsányi utcában a repülőhíd és a Kolozsvári utca között,
- a Temető soron a Bartók Béla út, valamint az Andrássy út, azaz a vasútállomás, buszpályaudvar között,
- a Gőzmalom tértől a Kórház utca és a Vandháti út vonalában a Kerekes György utcáig;
illetve több helyen újítanak fel meglévő szakaszokat, tehát
- a Tulipán utcában,
- az Orosházi úton,
- a Petőfi utcában.
Módosulhatnak a településrendezési eszközök
A városi közgyűlés ülésén a minap szóba került a településrendezési eszközök módosítása. Itt derült ki, hogy lehetne biciklizni a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt is, szabályosan, illetve, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút az Orosházi út felől, a Wagner utcán keresztül is megközelíthetővé válna.
A Csabagyöngye Kulturális Központ előtt is lehetne biciklizni
A jövőben szélesíthetik a járdát a Kossuth téren és a Széchenyi utcában, azaz a Csabagyöngye Kulturális Központ felőli oldalon. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy ott gyalog- és kerékpárutat létesítenek. A közút miatt itt muszáj az autós forgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítményt kialakítani, a közútkezelő a forgalmi sávok csökkentését pedig nem javasolta.
A Wenckheim turista- és kerékpárút miatt a Wagner utcában fejlesztenének
Emellett lényegében bővülhet a Wenckheim turista- és kerékpárút. Összekötnék ugyanis az Orosházi utat a Wenckheim kerékpárút Szabadkígyósra vezető, a jaminai bányatavak mellett elhaladó szakaszával a Wagner utcán keresztül. A Wagner utca egy része jelenleg földút. Ide egy kiépített, szilárd burkolattal ellátott utat terveznek.
