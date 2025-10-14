október 14., kedd

Fejlesztés

1 órája

A magyar Amszterdam milliárdos fejlesztéssel hódítja meg a bringásokat

Címkék#TOP Plusz#turista kerékpárút#Békéscsaba#projekt

A településrendezési eszközök módosítása is napirendre került a városi közgyűlés minap tartott ülésén. Ennek egyik eleme, hogy egy hiánypótló szakaszon bővíthetik a jövőben a békéscsabai kerékpárút-hálózatot; a másik része pedig, hogy egy újabb részen lehetne becsatlakozni a Wenckheim turista- és kerékpárútba. Egyébként Békéscsaba egy 1,8 milliárd forintos beruházás előtt áll, az a fejlesztés a kerékpárút-hálózat más helyszíneit érinti.

Licska Balázs

Egy 1,8 milliárd forintos projekt részeként, a TOP Plusz keretében fejlesztik a békéscsabai kerékpárút-hálózatot. Több helyen építenek vadonatúj szakaszokat, szintén hiánypótló jelleggel, illetve vannak olyan kritikus, immár meglévő szakaszok, amelyeket korszerűsítenek – közölték korábban a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nél. A tervek szerint a beruházás 2027 végéig valósul meg.

Ilyen lesz a békéscsabai kerékpárút felfestése.
Hiánypótló szakaszon, a Kossuth téren és a Széchenyi utcában bővülhet a békéscsabai kerékpárút-hálózat. Fotó: Illusztráció: MW

Első körben itt bővülhet és újulhat meg a békéscsabai kerékpárút-hálózat

Több helyen alakítanak ki kerékpárforgalmi létesítményt, így

  • a Szabadság téren,
  • a Kazinczy utca hiányzó szakaszán,
  • az Ihász utcában a repülőhíd és a Kazinczy utca között,
  • a Szarvasi út és a Berényi út között a Szabolcs–Károlyi–Munkás utca nyomvonalon,
  • a Batsányi utcában a repülőhíd és a Kolozsvári utca között,
  • a Temető soron a Bartók Béla út, valamint az Andrássy út, azaz a vasútállomás, buszpályaudvar között,
  • a Gőzmalom tértől a Kórház utca és a Vandháti út vonalában a Kerekes György utcáig;

illetve több helyen újítanak fel meglévő szakaszokat, tehát

  • a Tulipán utcában,
  • az Orosházi úton,
  • a Petőfi utcában.

Módosulhatnak a településrendezési eszközök

A városi közgyűlés ülésén a minap szóba került a településrendezési eszközök módosítása. Itt derült ki, hogy lehetne biciklizni a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt is, szabályosan, illetve, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút az Orosházi út felől, a Wagner utcán keresztül is megközelíthetővé válna.

A Csabagyöngye Kulturális Központ előtt is lehetne biciklizni

A jövőben szélesíthetik a járdát a Kossuth téren és a Széchenyi utcában, azaz a Csabagyöngye Kulturális Központ felőli oldalon. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy ott gyalog- és kerékpárutat létesítenek. A közút miatt itt muszáj az autós forgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítményt kialakítani, a közútkezelő a forgalmi sávok csökkentését pedig nem javasolta.

A Wenckheim turista- és kerékpárút miatt a Wagner utcában fejlesztenének

Emellett lényegében bővülhet a Wenckheim turista- és kerékpárút. Összekötnék ugyanis az Orosházi utat a Wenckheim kerékpárút Szabadkígyósra vezető, a jaminai bányatavak mellett elhaladó szakaszával a Wagner utcán keresztül. A Wagner utca egy része jelenleg földút. Ide egy kiépített, szilárd burkolattal ellátott utat terveznek.

 

 

