Nem lennénk meg nélkülük, de ezekre a mesterekre mindig számíthatunk - galériával, videóval

A békéscsabai iparosok meghatározó szereplői a városnak, a lakosságot szolgálják – erről beszélt az évfordulós ünnepségen Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere és Nagy Ferenc alpolgármester is.

Ünnepeltek a békéscsabai iparosok, emléktáblát, fényképtablót avattak, veteránmotoros kiállítást rendeztek Fotó: Bencsik Ádám

A békéscsabai iparosok nélkül nem lennénk meg

– A mesterembereket nagy közmegbecsülés övezte és övezi a mai napig, modern világunkban is – hangsúlyozta Szarvas Péter. – Azért van ez így, mert az iparosokhoz olyanok társultak, mint a tisztesség, a precíz és becsületes munka, a szerződések betartása.

Nagy Ferenc kiemelte, alapvető, fontos szolgáltatásokat nyújtanak, munkát végeznek a békéscsabai iparosok a lakosság számára már 140 éve. Ha csak házépítésre, felújításra vagy éppen kenyérsütésre gondolunk, akkor is láthatjuk, hogy nem lettünk volna-, nem lennénk meg a mesteremberek nélkül.

Igyekeznek a fiatalabb korosztályt helyben tartani

Gécs Norbert karosszéria-lakatos mester, a Békéscsabai Ipartestület elnöke hangsúlyozta, a fiatalítás is a céljuk, ennek első eredménye, hogy nemrégiben nyolc új taggal bővültek. Nemcsak Békéscsabáról, hanem a környező településekről is vannak tagjaik.

– Alapvető feladatunk továbbra is a lakosság kiszolgálása az iparosság területén – emelte ki az elnök. – Emellett átadjuk a tudásunkat, tapasztalatainkat a fiatalabb korosztálynak, próbáljuk őket a mesterségekben és helyben tartani, hogy a térségben kamatoztassák tudásukat, a tanultakat. Nagyon fontos a képzés is, számos iparos biztosít gyakorlóhelyet.

Emléktáblát avattak, fényképtablót adtak át

Az ünnepség keretében emléktáblát avattak a 140. évforduló tiszteletére, Az ipartestület székházában található egy fényképtabló, amin az 1935-ös tagok fotói láthatók. Az Ábrahám család készítette, a mostani tabló pedig a család negyedik generációja képviselőjének, Ábrahám Béla fényképészmesternek a munkája, és a jelenlegi iparosok láthatók rajta. A székházban kiállítást nyitottak meg, itt régi tárgyak, szerszámok, eszközök láthatók.

Veterán motorokat is megcsodálhattak az érdeklődők

Mindezek mellett volt veteránmotoros kiállítás, a szomszédos Öregházba is ellátogathattak az érdeklődők, ahol egy tárlattal várták őket. A szervezők gondoltak a családokra, gyermekekre is, volt bábszínház, lufihajtogatás, arcfestés, vattacukor, nyalóka, és kick-box bemutató. Az ünnepséget este koncert zárta.