Két mester, 129 év tapasztalat: így őrzik a csabai iparosság 140 éves hagyományát

A békéscsabai iparosok nagy szerepet játszottak a város múltjában, és ezt folytatják a jelenben, közben gondolnak a jövőre is. Gécs Norbert karosszéria-lakatos mester, a Békéscsabai Ipartestület elnöke hangsúlyozta, a fiatalítás is a céljuk, ennek első eredménye, hogy nemrégiben nyolc új taggal bővültek. Nemcsak Békéscsabáról, hanem a környező településekről is vannak tagjaik.

A békéscsabai iparosok meghatározó szereplői a városnak, a lakosságot szolgálják, székházuknál tartanak ünnepséget. Fotó: Dinya Magdolna

Apáról fiúra is száll a mesterség

– Alapvető feladatunk továbbra is a lakosság kiszolgálása az iparosság területén – emelte ki az elnök. – Emellett átadjuk a tudásunkat, tapasztalatainkat a fiatalabb korosztálynak, próbáljuk őket a mesterségekben és helyben tartani, hogy a térségben kamatoztassák tudásukat, a tanultakat. Nagyon fontos a képzés is, számos iparos biztosít gyakorlóhelyet. Örülünk annak is, ha apáról fiúra száll a mesterség, példaként említhetem a Zelenyánszki vagy a Győri családot.

A békéscsabai iparosok történetéről előadások hangzanak el

Gécs Norbert elmondta, nyilvános ünnepséget szerveznek a 140. évfordulóra a Békéscsabai Ipartestület udvarán szombaton déltől. A megjelenteket az elnök köszönti, ünnepi beszédet mond Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere. A mazsorettbemutató után Forrainé Kovács Márta, a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum történész muzeológusa és Bojczán István, a Békéscsabai Jókai Színház műszaki csoportvezetője tart előadást a csabai iparosságról, iparosokról. Verset mond Berta János (Jimmy bohóc) édesanyja.

Az új tabló Ábrahám Béla fényképészmesternek a munkája lesz

Az ipartestület székházában található egy fényképtabló, amin az 1935-ös tagok fotói láthatók. Az Ábrahám család készítette, mostani tablót pedig a család negyedik generációja képviselőjének, Ábrahám Béla fényképészmesternek a munkája lesz. Gécs Norbert kitért arra, gondolnak a családokra, gyermekekre is, lesz bábszínház, lufihajtogatás, arcfestés, vattacukor, nyalóka, kick-box bemutató.

Gécs Norbert, a Békéscsabai Ipartestület elnöke. Fotó: Ábrahám Béla

Meghatja, hogy így elismerik a munkáját

Feigl Miklósné korábban megkapta a Magyar Kézművességért-díj arany fokozatát, valamint a kézműves könyvkötészet, a könyvkötőipar szolgálatáért az Országos Nagymesteri-díjat.