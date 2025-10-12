október 12., vasárnap

Praxis

40 perce

A szeretett doktor nyugdíjba vonul, kiderült, ki rendel helyette

Címkék#békéscsabai háziorvos#Dr Lippai Éva#Dr Lippainé dr Putnoki Anna Mária#háziorvostan#nyugdíj

Az egészségügyi alapellátás ügye is terítékre került a városi közgyűlés közelmúltban tartott ülésén. Kiderült, hogy nyugdíjba vonul a közkedvelt békéscsabai háziorvos, immár azonban az is megvan, hogy ki rendel majd helyette.

Licska Balázs

Nyugdíjba vonul 2026. április 1-jével a közkedvelt békéscsabai háziorvos, a 13. számú körzetet ellátó dr. Lippainé dr. Putnoki Anna Mária – derült ki a békéscsabai városi közgyűlés nemrég tartott ülésén. A doktor bejelentette ezt a szándékát az önkormányzat számára, mint ahogy azt is, hogy ki viheti tovább a jövőben a praxist. Érdekesség, hogy lánya, dr. Lippai Éva.

háziorvos
Már lehet tudni, ki veszi át a praxist. Illusztráció: Shutterstock

Lánya veszi át a népszerű békéscsabai háziorvos helyét a praxisban

A városi közgyűlés elé került előterjesztésben azt írták, hogy dr. Lippai Éva 2008-ban diplomázott Debrecenben, és hogy 2011-ben tett háziorvostanból sikeres szakvizsgát. Azóta Békéscsabán dolgozik, több praxisban helyettesítő doktorként, emellett az ügyeleti ellátásból is kiveszi a részét. A tervek szerint 2026 tavaszától pedig a 13. számú körzetet viszi.

 

 

