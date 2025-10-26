1 órája
Újabb fegyvert vetnek be, hogy megfékezzék a száguldozást
A Versenyképes Járások Program keretében több mint 300 millió forint érkezik a békési vármegyeszékhelyre. Az önkormányzatnál ismertették, hogy a támogatás révén milyen békéscsabai fejlesztések valósulnak meg. A paletta igen széles. Kedveznek a gyermekes családoknak és a szabályosan közlekedő autósoknak egyaránt.
A békéscsabai fejlesztésekkel a város egy újabb lépést tesz a fenntartható, élhető és fejlődő városi környezet megteremtése felé. A Versenyképes Járások Programmal azt a célt fogalmazták meg, hogy támogassák a vidék fejlődését, erősítsék a helyi közösségek népességmegtartó erejét, valamint elősegítsék a városok és falvak közötti együttműködést – fogalmaztak az önkormányzat közleményében.
Mindennapokat érintő beruházásokat hoz a Versenyképes Járások Program
Békéscsabára a Versenyképes Járások Program keretében 326 millió forint érkezik, és a mindennapokat érintő beruházások valósulhatnak meg a támogatásból. A cél, növelni a városi szolgáltatások színvonalát, hozzájárulni a közösségi és kulturális élet megújulásához, zöldebbé és biztonságosabbá tenni a városi környezetet. Amellett, hogy a békéscsabai fejlesztésekkel javul az életminőség, a térség gazdasági és turisztikai vonzereje is nő – írták.
Itt a lista, hogy milyen békéscsabai fejlesztésekben gondolkodnak
A paletta igen széles, hogy milyen beruházások valósulhatnak meg a Versenyképes Járások Program keretében a békési vármegyeszékhelyen. Összességében kedveznek a gyermekes családoknak és a szabályosan közlekedő autósoknak. Ugyanis a tervek szerint
- parkolókat építenek a Dózsa György úton,
- útfelújításokat terveznek önkormányzati belterületi és külterületi földutakon, dűlőutakon,
- újabb traffiboxot telepítenek a közlekedésbiztonság javítása érdekében – korábban szó volt a Szarvasi útról és a Berényi útról –,
- korszerűsítik a Széchenyi ligeti játszóteret,
- a zöldterületek gondozásához eszközöket vásárolnak,
- figyelnek a fás szárú növények karbantartására,
- nyári napközis táborokat szerveznek,
- valamint korszerűsítik az intézményeket, például a Csabagyöngye Kulturális Központot, a Békés Megyei Könyvtárat és a Békéscsabai Jókai Színházat is
– sorolták az önkormányzatnál.
