Vége a bukkanóknak, szintbe helyezik a fedlapokat

A minap ült össze a városüzemeltetési, fejlesztési zöld bizottság, és fontos, vizes munkálatokról döntött. Összesen 16 helyszínen várhatók beavatkozások több mint 10,5 millió forint értékben, a beszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezéssel egy békéscsabai céget bíztak meg. Többféle, a békéscsabai csatornahálózatot érintő munka várható.

Többféle, a békéscsabai csatornahálózatot érintő munka várható szerte a városban. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A békéscsabai csatornahálózatot érintő munkálatok indulnak

Az árok kotrása kerül napirendre a Zrínyi utcában, a Körgát soron és a Varságh Béla utcában, a Békési út egy részén, a Jókai utcában,

a csatorna javítása várható a Berzsenyi utcában, az Ady Endre utcában, a Derkovits soron,

a fedlapot szintbe helyezik a Bajza és a Thurzó utcák sarkán, a Szarvasi úton, a Gyulai úton, a Temető soron, a Szabadság téren, a Nagy Antal utcában, a Botyánszki Pálné utcában; fedlapot javítanak a Szabolcs utcában, a Tinódi utcában,

lefedik az árkot a Széna és a Kemény utcák sarkán,

víznyelő aknát létesítenek a Gyöngyösi utcában

– derült ki a Békéscsaba honlapján közzétett dokumentumból.