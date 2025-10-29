1 órája
Vége a bukkanóknak, szintbe helyezik a fedlapokat
Fontos, a vizet érintő munkálatok indulnak hamarosan Békéscsabán. Az illetékes bizottság ugyanis kiválasztotta a kivitelezőt. Itt a lista, hogy hol milyen beavatkozások várhatók a békéscsabai csatornahálózatban.
A minap ült össze a városüzemeltetési, fejlesztési zöld bizottság, és fontos, vizes munkálatokról döntött. Összesen 16 helyszínen várhatók beavatkozások több mint 10,5 millió forint értékben, a beszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezéssel egy békéscsabai céget bíztak meg. Többféle, a békéscsabai csatornahálózatot érintő munka várható.
A békéscsabai csatornahálózatot érintő munkálatok indulnak
- Az árok kotrása kerül napirendre a Zrínyi utcában, a Körgát soron és a Varságh Béla utcában, a Békési út egy részén, a Jókai utcában,
- a csatorna javítása várható a Berzsenyi utcában, az Ady Endre utcában, a Derkovits soron,
- a fedlapot szintbe helyezik a Bajza és a Thurzó utcák sarkán, a Szarvasi úton, a Gyulai úton, a Temető soron, a Szabadság téren, a Nagy Antal utcában, a Botyánszki Pálné utcában; fedlapot javítanak a Szabolcs utcában, a Tinódi utcában,
- lefedik az árkot a Széna és a Kemény utcák sarkán,
- víznyelő aknát létesítenek a Gyöngyösi utcában
– derült ki a Békéscsaba honlapján közzétett dokumentumból.
