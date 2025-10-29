október 29., szerda

Vége a bukkanóknak, szintbe helyezik a fedlapokat

Fontos, a vizet érintő munkálatok indulnak hamarosan Békéscsabán. Az illetékes bizottság ugyanis kiválasztotta a kivitelezőt. Itt a lista, hogy hol milyen beavatkozások várhatók a békéscsabai csatornahálózatban.

Licska Balázs

A minap ült össze a városüzemeltetési, fejlesztési zöld bizottság, és fontos, vizes munkálatokról döntött. Összesen 16 helyszínen várhatók beavatkozások több mint 10,5 millió forint értékben, a beszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezéssel egy békéscsabai céget bíztak meg. Többféle, a békéscsabai csatornahálózatot érintő munka várható.

Békéscsabai csatornahálózat: szintbe helyezik a fedlapokat
Többféle, a békéscsabai csatornahálózatot érintő munka várható szerte a városban. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A békéscsabai csatornahálózatot érintő munkálatok indulnak

  • Az árok kotrása kerül napirendre a Zrínyi utcában, a Körgát soron és a Varságh Béla utcában, a Békési út egy részén, a Jókai utcában,
  • a csatorna javítása várható a Berzsenyi utcában, az Ady Endre utcában, a Derkovits soron,
  • a fedlapot szintbe helyezik a Bajza és a Thurzó utcák sarkán, a Szarvasi úton, a Gyulai úton, a Temető soron, a Szabadság téren, a Nagy Antal utcában, a Botyánszki Pálné utcában; fedlapot javítanak a Szabolcs utcában, a Tinódi utcában,
  • lefedik az árkot a Széna és a Kemény utcák sarkán,
  • víznyelő aknát létesítenek a Gyöngyösi utcában

– derült ki a Békéscsaba honlapján közzétett dokumentumból.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

