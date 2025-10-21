október 21., kedd

Békéscsaba vár és hazavár

1 órája

Pályázz most, nyerj 500 ezer vagy 1 millió forintot!

Havonta 50 ezer, tehát akár összesen 1 millió foirntot, illetve egyszeri 500 ezer forintot is elnyerhetnek a fiatalok a városban. November 7-ig lehet pályázatokat benyújtani.

Licska Balázs

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a városi közgyűlés nemrég módosította a vonatkozó, a Békéscsaba vár és hazavár programról szóló önkormányzati rendeletet. Enyhítettek a követelményeken, így immár nem csak azok pályázhatnak, akik régóta a városban élnek, elegendő a békéscsabai lakóhely vagy tartózkodási hely.

Békéscsaba vár és hazavár program felsőoktatási hallgatók számára
November 7-ig pályázhatnak a fiatalok a Békéscsaba vár és hazavár program keretében. Illusztráció: Shutterstock

Erre pályázhatnak a Békéscsaba vár és hazavár program keretében

A fiatalok november 7-ig pályázhatnak

  • egyrészt felsőoktatási hallgatói ösztöndíjra – amely havonta 50 ezer forint, és mivel négy féléven át kapható, félévenként öt hónapon keresztül, így összességében akár 1 millió forint is kapható –;
  • másrészt életkezdési támogatásra, amely egyszeri 500 ezer forintos támogatást jelent.

A városvezető elmondta, hogy november 7-ig pályázhatnak a fiatalok. A pályázati felhívást közzétették Békéscsaba honlapján is.

