Pályázz most, nyerj 500 ezer vagy 1 millió forintot!

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a városi közgyűlés nemrég módosította a vonatkozó, a Békéscsaba vár és hazavár programról szóló önkormányzati rendeletet. Enyhítettek a követelményeken, így immár nem csak azok pályázhatnak, akik régóta a városban élnek, elegendő a békéscsabai lakóhely vagy tartózkodási hely.

Erre pályázhatnak a Békéscsaba vár és hazavár program keretében

egyrészt felsőoktatási hallgatói ösztöndíjra – amely havonta 50 ezer forint, és mivel négy féléven át kapható, félévenként öt hónapon keresztül, így összességében akár 1 millió forint is kapható –;

másrészt életkezdési támogatásra, amely egyszeri 500 ezer forintos támogatást jelent.

A városvezető elmondta, hogy november 7-ig pályázhatnak a fiatalok. A pályázati felhívást közzétették Békéscsaba honlapján is.