október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Talált tárgyak

43 perce

Egy elhagyott slusszkulcs keresi gazdáját

Címkék#önkormányzat#Opel#polgármesteri hivatal#slusszkulcs

Több talált tárgy is arra vár a békéscsabai polgármesteri hivatalban, hogy a tulajdonosa hazavigye – derült ki a békéscsabai önkormányzat honlapjáról. Vannak köztük értékes darabok is.

Licska Balázs

Október 31-ig vehetik át a talált tárgyakat az igazolt és jogos tulajdonosaik a polgármesteri hivatalban, a közigazgatási osztályon. Ha azonban nem jelentkeznek, akkor a talált tárgyakat értékesítik vagy megsemmisítik – ismertették Békéscsaba honlapján.

Outfit,Of,Traveler,,Student,,Teenager,,Young,Woman,Or,Guy.,Overhead
Fényképezőgép, de slusszkulcs is van a talált tárgyak között. Illusztráció/ Shuttestock

Slusszkulcs és fényképezőgép is vár

Most 

  • egy Opel indítókulcs, 
  • egy szürke-narancsszínű hátizsák,
  • egy Chinon kamera és egy Goed Fed fényképezőgép

vár arra, hogy hazavigyék, tehát vannak igencsak értékes dolgok is az elhagyottak, majd megleltek között. 

Ekkor lehet hazavinni a talált tárgyakat

Ügyfélfogadási időben lehet értük menni, azaz

  • hétfőn hétfő 9-től 11 óráig,
  • szerdán 13-tól 15 óráig,
  • csütörtökön 9-től 11 óráig.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu