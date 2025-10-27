Talált tárgyak
Egy elhagyott slusszkulcs keresi gazdáját
Több talált tárgy is arra vár a békéscsabai polgármesteri hivatalban, hogy a tulajdonosa hazavigye – derült ki a békéscsabai önkormányzat honlapjáról. Vannak köztük értékes darabok is.
Október 31-ig vehetik át a talált tárgyakat az igazolt és jogos tulajdonosaik a polgármesteri hivatalban, a közigazgatási osztályon. Ha azonban nem jelentkeznek, akkor a talált tárgyakat értékesítik vagy megsemmisítik – ismertették Békéscsaba honlapján.
Slusszkulcs és fényképezőgép is vár
Most
- egy Opel indítókulcs,
- egy szürke-narancsszínű hátizsák,
- egy Chinon kamera és egy Goed Fed fényképezőgép
vár arra, hogy hazavigyék, tehát vannak igencsak értékes dolgok is az elhagyottak, majd megleltek között.
Ekkor lehet hazavinni a talált tárgyakat
Ügyfélfogadási időben lehet értük menni, azaz
- hétfőn hétfő 9-től 11 óráig,
- szerdán 13-tól 15 óráig,
- csütörtökön 9-től 11 óráig.
