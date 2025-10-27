Egy elhagyott slusszkulcs keresi gazdáját

Október 31-ig vehetik át a talált tárgyakat az igazolt és jogos tulajdonosaik a polgármesteri hivatalban, a közigazgatási osztályon. Ha azonban nem jelentkeznek, akkor a talált tárgyakat értékesítik vagy megsemmisítik – ismertették Békéscsaba honlapján.

Fényképezőgép, de slusszkulcs is van a talált tárgyak között. Illusztráció/ Shuttestock

Slusszkulcs és fényképezőgép is vár

Most

egy Opel indítókulcs,

egy szürke-narancsszínű hátizsák,

egy Chinon kamera és egy Goed Fed fényképezőgép

vár arra, hogy hazavigyék, tehát vannak igencsak értékes dolgok is az elhagyottak, majd megleltek között.

Ekkor lehet hazavinni a talált tárgyakat

Ügyfélfogadási időben lehet értük menni, azaz