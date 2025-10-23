37 perce
Az őszi szünetben is jár ingyen ebéd ezeknek a gyermekeknek
Az őszi szünetben is kapnak meleg ételt a rászoruló gyermek – jelentette be a polgármester. A város honlapján azt írták, hogy a szünidei gyermekétkeztetést az 5 hónaposnál idősebb és 18 évnél fiatalabb gyermekek vehetik igénybe.
Az őszi szünetben sem maradnak ebéd nélkül a rászoruló gyermekek a városban. Forrás: Shutterstock
Fotó: Irina Wilhauk
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat megszervezi a szünidei gyermekétkeztetést az őszi szünetben a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, mindez több tucatnyi fiatalnak jelent segítséget, meleg ételt.
Azok, akik erre jogosultak – és igényelték is ezt a fajta segítséget –, öt munkanapon keresztül, október 27. és 31. között kaphatnak ebédet. Saját, tiszta és fertőtlenített ételhordóban
- a Gyulai úti,
- a Szabó Pál téri,
- a Trefort utcai,
- a Madách utcai,
- a Wlassics sétányon lévő
konyháról vihetik haza az ételt – írták az önkormányzat honlapján.
