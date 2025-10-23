október 23., csütörtök

Étkeztetés

1 órája

Az őszi szünetben is jár ingyen ebéd ezeknek a gyermekeknek

Az őszi szünetben is kapnak meleg ételt a rászoruló gyermek – jelentette be a polgármester. A város honlapján azt írták, hogy a szünidei gyermekétkeztetést az 5 hónaposnál idősebb és 18 évnél fiatalabb gyermekek vehetik igénybe.

Licska Balázs
Az őszi szünetben sem maradnak ebéd nélkül a rászoruló gyermekek a városban. Forrás: Shutterstock

Fotó: Irina Wilhauk

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat megszervezi a szünidei gyermekétkeztetést az őszi szünetben a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, mindez több tucatnyi fiatalnak jelent segítséget, meleg ételt. 

Azok, akik erre jogosultak – és igényelték is ezt a fajta segítséget –, öt munkanapon keresztül, október 27. és 31. között kaphatnak ebédet. Saját, tiszta és fertőtlenített ételhordóban 

  • a Gyulai úti, 
  • a Szabó Pál téri,
  • a Trefort utcai,
  • a Madách utcai,
  • a Wlassics sétányon lévő 

konyháról vihetik haza az ételt – írták az önkormányzat honlapján.

 

 

