Az őszi szünetben is jár ingyen ebéd ezeknek a gyermekeknek

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat megszervezi a szünidei gyermekétkeztetést az őszi szünetben a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, mindez több tucatnyi fiatalnak jelent segítséget, meleg ételt.

Azok, akik erre jogosultak – és igényelték is ezt a fajta segítséget –, öt munkanapon keresztül, október 27. és 31. között kaphatnak ebédet. Saját, tiszta és fertőtlenített ételhordóban

a Gyulai úti,

a Szabó Pál téri,

a Trefort utcai,

a Madách utcai,

a Wlassics sétányon lévő

konyháról vihetik haza az ételt – írták az önkormányzat honlapján.