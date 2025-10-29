38 perce
Boldogok lehetnek az árva kutyák, fejlesztik a menhelyet
Korábban szó volt a Kétegyházi úti kutyamenhely megújításáról. Most az illetékes bizottság döntése után el is indulhat a munkálatok.
A fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítésére és a legsürgetőbb beavatkozások megvalósítására kapott forrást Békéscsaba, jelentették be korábban a Kétegyházi úti kutyamenhelynél.
Állatitetem-tárolót is kialakítanak a Kétegyházi úti kutyamenhelyen
A minap a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottságának ülésén Ádám Pál tanácsnok, bizottsági elnök elmondta, hogy korábban az önkormányzat a kutyamenhely tisztasági és üzemeltetési feltételeinek javítása – például állatitetem-tároló és egyéb építmények kialakítása – kapcsán kért ajánlatot hat cégtől, és négy adott be érvényes ajánlatot. A legkedvezőbbet 27,8 millió forinttal egy békéscsabai cég adta, az ülésen ezt a kft.-t bízták meg a munkával.
