Boldogok lehetnek az árva kutyák, fejlesztik a menhelyet

A fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítésére és a legsürgetőbb beavatkozások megvalósítására kapott forrást Békéscsaba, jelentették be korábban a Kétegyházi úti kutyamenhelynél.

Indulhatnak a munkálatok a Kétegyházi úti kutyamenhelyen. Szarvas Péter, dr. Takács Árpád és Ovádi Péter a csabai állatmenhelyen egyeztetett. Forrás: Ovádi Péter Facebook oldala

Állatitetem-tárolót is kialakítanak a Kétegyházi úti kutyamenhelyen

A minap a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottságának ülésén Ádám Pál tanácsnok, bizottsági elnök elmondta, hogy korábban az önkormányzat a kutyamenhely tisztasági és üzemeltetési feltételeinek javítása – például állatitetem-tároló és egyéb építmények kialakítása – kapcsán kért ajánlatot hat cégtől, és négy adott be érvényes ajánlatot. A legkedvezőbbet 27,8 millió forinttal egy békéscsabai cég adta, az ülésen ezt a kft.-t bízták meg a munkával.