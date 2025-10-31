2 órája
Munkagépek jelentek meg a forgalmas kerékpárúton
Munkagépek jelent meg a forgalmas békéscsabai kerékpárúton, az Élővíz-csatorna melletti, úgynevezett futófolyosón. Nem véletlenül.
Szarvas Péter polgármester korábban beszélt arról, hogy elkezdődtek a városban az őszi munkálatok. Egyre intenzívebben hullanak majd a levelek is a fákról, így elkezdik azok összegyűjtését, mind gépekkel, mind kézi erővel.
Hangsúlyozta, hogy a zöldterületekről jellemzően nem szedik össze a leveleket, mivel azok tápanyagként szolgálhatnak a talajnak, csak a burkolt felületekről, mint a járdákról, kerékpárutakról.
Ennek lehettek szem- és fültanúi azok, akik a minap a forgalmas kerékpárúton, a Lencsési út és a Vesze közötti szakaszon tekertek. A futófolyosón ugyanis a biciklisek és a futók között megjelentek munkagépek is.
