október 2., csütörtök

Petra névnap

11°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Garabonciás Napok

1 órája

Átadták a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket – galériával

Címkék#Békéscsaba Ifjúság#Varga Tamás#Szarvas Péter#kitüntetés

A szokásoknak megfelelően a 33. Csabai Garabonciás Napok zárónapján vehették át a díjazottak az elismeréseket. A Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket idén is két, a helyi fiatalokért dolgozó szakember kapta meg.

Vincze Attila

A békéscsabai önkormányzat 2007-ben döntött a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés alapításáról. Az ifjúság és az ifjúságért dolgozó, fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nagy jelentőséggel bír ez a kitüntetés, országos szinten is kevés olyan település van, ahol ilyen magas rangon ismerik el az ifjúságért végzett munkát. Hagyományosan, 2011 óta az ország legnagyobb középiskolás rendezvényén, a Csabai Garabonciás Napok zárónapján, a Csabagyöngye Kulturális Központban adják át az elismeréséket.

Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetések átadása
A Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket Szarvas Péter polgármester, valamint Varga Tamás alpolgármester adta át 
a díjazottaknak a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezett csütörtöki díjátadón.  Fotó: Dinya Magdolna

Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetést vehetett át Telekné Furák Mónika rendőr alezredes

Telekné Furák Mónika rendőr alezredes 1993. július 1-én került a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Békéscsabai Rendőrkapitányság állományába, ahol a következő évtől már ifjúságvédelmi feladatokat is ellátott. 1995. januártól a Bűnmegelőzési Osztály előadója, majd 2007. május 1-től a Békés Megyei Bűnmegelőzési Osztály osztályvezetője.

A Bűnmegelőzési Osztályt szakszerűen és eredményesen, a szakterület teljes vertikumában, átfogóan kezeli. Az osztály hatáskörébe utalt feladatokat, projekteket, azok megvalósulását nagy precizitással végzi, és ellenőrzi. 

A szakterülete vonatkozásában megnyíló pályázati lehetőségeket évek óta folyamatosan nyomon kíséri, és a megye sajátosságainak megfelelően valósítja meg a nyertes pályázatokat. A pályázatok során évről évre eredményesen működött együtt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, a polgárőr szövetségekkel, valamint a társhatóságokkal.

A megye területén bekövetkezett áldozatvédelmi, családsegítési, állami feladatokat igénylő bűncselekmények esetén az azonnali segítő feladatokat kiválóan irányítja. A gyermekvédelem és az áldozatsegítés terén a megye valamennyi érintett hatóságával, intézményével kapcsolatot tart, ezen kapcsolatrendszerét minden esetben sikeresen veszi igénybe a társosztályok és a rendőrkapitányságok munkájának eredményesebbé tétele érdekében. Különösen motivált a kiskorú gyermekek által elszenvedett sérelmek esetén. Az iskolaőri rendszer Békés vármegyében történő kialakítását, a rendszer működtetése során feladatait kivételes odaadással, a legnagyobb szakmai elhivatottsággal végezte és végzi jelenleg is.

2008-ban miniszteri elismerést és jutalmat, a tavalyi évben pedig „Bűnmegelőzésért” emlékérmet kapott. Eddigi pályája alatt közel húsz alkalommal ismerték el a bűnmegelőzésben elvégzett munkáját. Évek óta koordinálja Békés vármegyében, a rendőrség DADA programjának végrehajtását, de aktívan vesz részt a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában is. Munkáját egyaránt jellemzi a fiatalos lendület, a folyamatos innováció és a fiatalok védelme iránti töretlen elkötelezettség.

A díjat Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, valamint Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere adta át Telekné Furák Mónika számára. Mint köszönőbeszédében elmondta, ez a díj számára az Oscart jelenti. Megjegyezte, hogy egész életében a fiatalságért fog dolgozni, nagy tisztelettel marad az ifjúság segítője, támogatója.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetésben részesült Fazekas Anna szociológus, ifjúságkutató

Fazekas Anna szociológus, ifjúságkutató tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végezte, jelenleg a Szociológia Doktori Iskola doktorandusza, 2015 óta szabadúszó kutatóként tevékenykedik. 2017 óta foglalkozik ifjúsági közösségek mentorálásával, projektmegvalósítással.

Ezer szállal kötődik Békéscsabához: 

  • a Belvár egykori diákja; 
  • tanársegéd a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán; 
  • ifjúságszociológus előadóként, workshopok vezetőjeként közreműködik ifjúságszakmai és közösségfejlesztő programokon, kutatóként települési ifjúsági felmérésekben vesz részt.

2013-ban lelkes önkéntesként kapcsolódott be a békéscsabai ifjúsági életbe, a Csabagyöngye Kulturális Központ Patent Diákirodájában segítette az ifjúsági feladatellátást, vett részt a Békéscsabai Diákönkormányzat életében. A városi érdekképviseleti diákszervezet több generációját kapcsolta össze más városok diákjaival, ifjúságsegítő szervezeteivel. Szakterülete, szakértelme és a városhoz való kötődése révén azóta is aktív szereplője a békéscsabai települési ifjúsági munkának. 

Immár a 3. települési ifjúsági koncepció elkészítési folyamatában vállal aktív szerepet, így elmondhatjuk, hogy nem csupán jelen van a városban, hanem a jövő tervezéséhez is hozzájárul. Nyomot hagy.

Egyetemi oktatóként a hallgatókkal való közvetlen kapcsolat kialakítására törekszik, hálózatépítőként kapcsolatrendszerét használva járul hozzá ahhoz, hogy az egyetemet minél többen megismerjék, kapcsolatok alakuljanak az egyetemi hallgatói önkormányzat, a gazdasági szakkollégium fiataljai és a békéscsabai ifjúsági élet szereplői között, de jelentős szerepet vállalt az Egyetem nemrég átadott podcast stúdiójának szakmai előkészítésében és magas színvonalú működtetésében is. Szívügye a közösségfejlesztés. Anna személyisége, életöröme, lelkesedése bátorít, támogat, szakmailag is megsegít mindent és mindenkit, ahol megjelenik.

A kitüntetéssel járó elismerő oklevelet, pénzjutalmat, valamint egy békéscsabai fiatalok által készített képzőművészeti alkotást Szarvas Pétertől és Varga Tamástól vehette át Fazekas Anna. A szociológus, ifjúságkutató beszédében úgy fogalmazott, hogy ezt a díjat a Garabonciás Napok keretein belül átvenni igazán megtisztelő dolog. Kiemelte, hogy a fiatalok szükségleteit meghallgatni, a fiatalokkal dolgozni, illetve a fiatalokért dolgozni érték.

Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés

Fotók: Dinya Magdolna

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu