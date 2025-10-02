1 órája
Átadták a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket – galériával
A szokásoknak megfelelően a 33. Csabai Garabonciás Napok zárónapján vehették át a díjazottak az elismeréseket. A Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket idén is két, a helyi fiatalokért dolgozó szakember kapta meg.
A békéscsabai önkormányzat 2007-ben döntött a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés alapításáról. Az ifjúság és az ifjúságért dolgozó, fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nagy jelentőséggel bír ez a kitüntetés, országos szinten is kevés olyan település van, ahol ilyen magas rangon ismerik el az ifjúságért végzett munkát. Hagyományosan, 2011 óta az ország legnagyobb középiskolás rendezvényén, a Csabai Garabonciás Napok zárónapján, a Csabagyöngye Kulturális Központban adják át az elismeréséket.
Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetést vehetett át Telekné Furák Mónika rendőr alezredes
Telekné Furák Mónika rendőr alezredes 1993. július 1-én került a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Békéscsabai Rendőrkapitányság állományába, ahol a következő évtől már ifjúságvédelmi feladatokat is ellátott. 1995. januártól a Bűnmegelőzési Osztály előadója, majd 2007. május 1-től a Békés Megyei Bűnmegelőzési Osztály osztályvezetője.
A Bűnmegelőzési Osztályt szakszerűen és eredményesen, a szakterület teljes vertikumában, átfogóan kezeli. Az osztály hatáskörébe utalt feladatokat, projekteket, azok megvalósulását nagy precizitással végzi, és ellenőrzi.
A szakterülete vonatkozásában megnyíló pályázati lehetőségeket évek óta folyamatosan nyomon kíséri, és a megye sajátosságainak megfelelően valósítja meg a nyertes pályázatokat. A pályázatok során évről évre eredményesen működött együtt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, a polgárőr szövetségekkel, valamint a társhatóságokkal.
A megye területén bekövetkezett áldozatvédelmi, családsegítési, állami feladatokat igénylő bűncselekmények esetén az azonnali segítő feladatokat kiválóan irányítja. A gyermekvédelem és az áldozatsegítés terén a megye valamennyi érintett hatóságával, intézményével kapcsolatot tart, ezen kapcsolatrendszerét minden esetben sikeresen veszi igénybe a társosztályok és a rendőrkapitányságok munkájának eredményesebbé tétele érdekében. Különösen motivált a kiskorú gyermekek által elszenvedett sérelmek esetén. Az iskolaőri rendszer Békés vármegyében történő kialakítását, a rendszer működtetése során feladatait kivételes odaadással, a legnagyobb szakmai elhivatottsággal végezte és végzi jelenleg is.
2008-ban miniszteri elismerést és jutalmat, a tavalyi évben pedig „Bűnmegelőzésért” emlékérmet kapott. Eddigi pályája alatt közel húsz alkalommal ismerték el a bűnmegelőzésben elvégzett munkáját. Évek óta koordinálja Békés vármegyében, a rendőrség DADA programjának végrehajtását, de aktívan vesz részt a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában is. Munkáját egyaránt jellemzi a fiatalos lendület, a folyamatos innováció és a fiatalok védelme iránti töretlen elkötelezettség.
A díjat Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, valamint Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere adta át Telekné Furák Mónika számára. Mint köszönőbeszédében elmondta, ez a díj számára az Oscart jelenti. Megjegyezte, hogy egész életében a fiatalságért fog dolgozni, nagy tisztelettel marad az ifjúság segítője, támogatója.
Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetésben részesült Fazekas Anna szociológus, ifjúságkutató
Fazekas Anna szociológus, ifjúságkutató tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végezte, jelenleg a Szociológia Doktori Iskola doktorandusza, 2015 óta szabadúszó kutatóként tevékenykedik. 2017 óta foglalkozik ifjúsági közösségek mentorálásával, projektmegvalósítással.
Ezer szállal kötődik Békéscsabához:
- a Belvár egykori diákja;
- tanársegéd a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán;
- ifjúságszociológus előadóként, workshopok vezetőjeként közreműködik ifjúságszakmai és közösségfejlesztő programokon, kutatóként települési ifjúsági felmérésekben vesz részt.
2013-ban lelkes önkéntesként kapcsolódott be a békéscsabai ifjúsági életbe, a Csabagyöngye Kulturális Központ Patent Diákirodájában segítette az ifjúsági feladatellátást, vett részt a Békéscsabai Diákönkormányzat életében. A városi érdekképviseleti diákszervezet több generációját kapcsolta össze más városok diákjaival, ifjúságsegítő szervezeteivel. Szakterülete, szakértelme és a városhoz való kötődése révén azóta is aktív szereplője a békéscsabai települési ifjúsági munkának.
Immár a 3. települési ifjúsági koncepció elkészítési folyamatában vállal aktív szerepet, így elmondhatjuk, hogy nem csupán jelen van a városban, hanem a jövő tervezéséhez is hozzájárul. Nyomot hagy.
Egyetemi oktatóként a hallgatókkal való közvetlen kapcsolat kialakítására törekszik, hálózatépítőként kapcsolatrendszerét használva járul hozzá ahhoz, hogy az egyetemet minél többen megismerjék, kapcsolatok alakuljanak az egyetemi hallgatói önkormányzat, a gazdasági szakkollégium fiataljai és a békéscsabai ifjúsági élet szereplői között, de jelentős szerepet vállalt az Egyetem nemrég átadott podcast stúdiójának szakmai előkészítésében és magas színvonalú működtetésében is. Szívügye a közösségfejlesztés. Anna személyisége, életöröme, lelkesedése bátorít, támogat, szakmailag is megsegít mindent és mindenkit, ahol megjelenik.
A kitüntetéssel járó elismerő oklevelet, pénzjutalmat, valamint egy békéscsabai fiatalok által készített képzőművészeti alkotást Szarvas Pétertől és Varga Tamástól vehette át Fazekas Anna. A szociológus, ifjúságkutató beszédében úgy fogalmazott, hogy ezt a díjat a Garabonciás Napok keretein belül átvenni igazán megtisztelő dolog. Kiemelte, hogy a fiatalok szükségleteit meghallgatni, a fiatalokkal dolgozni, illetve a fiatalokért dolgozni érték.
Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetésFotók: Dinya Magdolna
