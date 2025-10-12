Új néven, több támogatással folytatódik a Békéscsaba hazavár program

2015 óta fut a békési vármegyeszékhelyen a Békéscsaba hazavár program, amelynek keretében felsőoktatási hallgatói ösztöndíjra, illetve életkezdési támogatásra pályázhatnak a fiatalok. A cél a kezdetek óta az, hogy támogassák a békéscsabai fiatalokat piacképes diploma megszerzésében, valamint, hogy azt követően segítsék őket abban, hogy letelepedhessenek a városban.

Újragondolták és bővítették a Békéscsaba hazavár programot, immár Békéscsaba vár és hazavár néven fut. Illusztráció: Shutterstock

A felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és az életkezdési támogatás összege 2025-ben

A Békéscsaba hazavár program keretében az önkormányzat az elmúlt tíz évben több mint 60 millió forinttal segített összességében 159 fiatalt:

42-en felsőoktatási hallgatói ösztöndíjban,

117-en életkezdési támogatásban

részesültek. A felsőoktatási hallgatói ösztöndíj jelenleg havi 50 ezer forintot tesz ki – legfeljebb négy féléven át kapható, félévente öt hónapon keresztül –, míg az életkezdési támogatás most egyszeri 500 ezer forintos segítséget jelent.

Újragondolták a Békéscsaba hazavár programot, többen pályázhatnak eredményesen

A békéscsabai önkormányzatnál áttekintették a jelenlegi rendszert, és azért, hogy minél több fiatal pályázhasson eredményesen, a városi közgyűlés ülésén módosítottak rajta. Erről beszélt a közelmúltban tartott sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-KDNP-frakció nevében Opauszki Zoltán tanácsnok is. A változtatásokat jól szemlélteti a program nevében történt módosítás is, immár Békéscsaba vár és hazavár néven fut.

Mikor kérhető felsőoktatási hallgatói ösztöndíj?

Felsőoktatási hallgatói ösztöndíjra ezentúl nemcsak nappali tagozaton, államilag támogatott képzésben résztvevő fiatalok pályázhatnak, hanem olyanok is, akik levelező tagozaton vagy költségtérítéses képzésben szereznének diplomát. Kitétel, hogy a pályázó 28 évnél fiatalabb legyen, illetve, hogy Békéscsabán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen.

Kik kaphatnak életkezdési támogatást?

Az életkezdési támogatásnál immár nem kitétel a legalább 10 éves békéscsabai lakóhely vagy tartózkodási hely. Elegendő, ha a legfeljebb 30 éves pályázó most ilyennel rendelkezik, ha életvitelszerűen a városban él. Az eddigi hat helyett elég négy hónapnyi munkaviszonyt igazolni, és a rendszeres havi nettó jövedelem nem lépheti túl az 525 ezer forintot, ez a korlát eddig 460 ezer volt.