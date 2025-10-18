Pozitív üzeneteket is küldtek a rászorulóknak a diákok

Több héten keresztül egy emberként gyűjtötték az adományokat a békéscsabai diákpolgármester-jelöltek, illetve minden középiskolában kihelyeztek egy-egy postaládát, amelyekbe pozitív üzeneteket tehettek a fiatalok – írta Bonnyai Sándor.

Adományokat gyűjtöttek a diákpolgármester-jelöltek. Fotó: Bonnyai Sándor Facebook-oldal

A Beol.hu és a Békés Megyei Hírlap olvasói által Az év emberének is választott szociális munkás, a Mentálhigiénés Egyesület intézményvezetője elmondta: az adományok révén 20 családnak tudtak segíteni, illetve száznál is több jókívánság futott be, amelyeket szintén továbbítottak.

Hangsúlyozta a Facebook-oldalán, hogy a diákpolgármester-jelöltek rengeteget tanultak ebben az időszakban is, egymástól, egymásról és önmagukról; megmozgatták a város ifjúságát, miközben segítettek is.