A békéscsabai IC-k már Szolnokon visszafordulnak

Mint a Mávcsoport oldalán a Békéscsaba-Budapest vasútvonallal kapcsolatban olvasható, a békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza.

Ezt kell tenniük a Békéscsaba-Budapest vasútvonalon közlekedőnek

Mivel a békéscsabai IC-ket Szolnokon visszafordítják, a Budapest felé közlekedőnek Szolnokon másik vonatra kell átszállniuk a főváros felé.

A Mávcsoport oldalán arra is kitérnek, hogy a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul, vagy a Keletiből késéssel indul.

Forgalmi változások: