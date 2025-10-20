október 20., hétfő

Vendel névnap

15°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasúti közlekedés

1 órája

A békéscsabai IC-k már Szolnokon visszafordulnak

Címkék#InterRégió#Mávcsoport#meghibásodás#vasútvonal

Hétfőn a Keleti pályaudvaron a biztosítóberendezés meghibásodása miatt időlegesen kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért kora délutántól a főpályaudvarra érkező vagy onnan induló járatok forgalmában változásokra kell számítani. A változás érinti a Békéscsaba-Budapest vasútvonalat is.

Papp Gábor

Mint a Mávcsoport oldalán a Békéscsaba-Budapest vasútvonallal kapcsolatban olvasható, a békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza. 

Békéscsaba-Budapest vasútvonal: fordult Szolnokon
A Békéscsaba-Budapest vasútvonalat is érinti a változás, a békéscsabai IC-k már Szolnokon visszafordulnak. Fotó: Ilusztráció: MW

Ezt kell tenniük a Békéscsaba-Budapest vasútvonalon közlekedőnek

Mivel a békéscsabai IC-ket Szolnokon visszafordítják, a Budapest felé közlekedőnek Szolnokon másik vonatra kell átszállniuk a főváros felé. 

A Mávcsoport oldalán arra is kitérnek, hogy a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul, vagy a Keletiből késéssel indul.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Forgalmi változások:

  • A Z60-as vonatok Rákosra érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé. A sülysápi S60-as vonatok nem közlekednek, a Z60-as vonatok Budapest és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  • A Mátra és az Agria InterRégiók Kőbánya felsőre érkeznek és onnan indulnak Gyöngyös, Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  • A Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló miskolci és Tokaj IC-k Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.
  • A Mecsek IC-k Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak Pécs felé.
  • A békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza. 
  • A Keleti pályaudvarról 12.13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) kimarad.
  • A Keleti pályaudvarról 13.13-kor Sopronba induló Scarbantia IC (IC 994) és a 14.13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) Kelenföldről indul.
  • A Rippl-Rónai IC (IC 824, IC 823) helyett mindkét irányban pótlóbusz közlekedik Dombóvár és Kaposvár között.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu