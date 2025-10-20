1 órája
A békéscsabai IC-k már Szolnokon visszafordulnak
Hétfőn a Keleti pályaudvaron a biztosítóberendezés meghibásodása miatt időlegesen kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért kora délutántól a főpályaudvarra érkező vagy onnan induló járatok forgalmában változásokra kell számítani. A változás érinti a Békéscsaba-Budapest vasútvonalat is.
Mint a Mávcsoport oldalán a Békéscsaba-Budapest vasútvonallal kapcsolatban olvasható, a békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza.
Ezt kell tenniük a Békéscsaba-Budapest vasútvonalon közlekedőnek
Mivel a békéscsabai IC-ket Szolnokon visszafordítják, a Budapest felé közlekedőnek Szolnokon másik vonatra kell átszállniuk a főváros felé.
A Mávcsoport oldalán arra is kitérnek, hogy a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul, vagy a Keletiből késéssel indul.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Forgalmi változások:
- A Z60-as vonatok Rákosra érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé. A sülysápi S60-as vonatok nem közlekednek, a Z60-as vonatok Budapest és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
- A Mátra és az Agria InterRégiók Kőbánya felsőre érkeznek és onnan indulnak Gyöngyös, Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
- A Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló miskolci és Tokaj IC-k Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.
- A Mecsek IC-k Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak Pécs felé.
- A békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza.
- A Keleti pályaudvarról 12.13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) kimarad.
- A Keleti pályaudvarról 13.13-kor Sopronba induló Scarbantia IC (IC 994) és a 14.13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) Kelenföldről indul.
- A Rippl-Rónai IC (IC 824, IC 823) helyett mindkét irányban pótlóbusz közlekedik Dombóvár és Kaposvár között.
Nem lennénk meg nélkülük, de ezekre a mesterekre mindig számíthatunk - galériával, videóval