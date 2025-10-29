október 29., szerda

Tisztújítás

1 órája

Újabb öt évre bizalmat kapott az elnök

Címkék#Békéscsabai Rendőrkapitányság#Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetség#Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság

Kiemelt eseményt rendezett hétfőn Békés vármegye egyik legnagyobb civil szervezete. A Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége megtartotta tisztújító közgyűlését Békéscsabán. Elnököt, elnökségi tagokat és bizottsági tagokat is választottak.

Papp Gábor

A Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége tisztújító közgyűlésének nyitóakkordjaként Gyarmati Sándor elnök ismertette dr. Takács Árpád főispán köszöntő levelét. Gyarmati Sándor ezt követően az elnöki tájékoztatójában a szervezet elmúlt öt évben végzett tevékenységéről adott számot.

A Békés Vármegyei Polgárőrsége
A Békés Vármegyei Polgárőrsége tisztújító közgyűlést tartott. Fotó: BVPSZ Facebook-oldala

Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége: Gyarmati Sándor továbbra is az elnök

Ezután az elnökség tagjait választották meg. A közgyűlésen újabb öt évre Gyarmati Sándor vármegyei elnöknek szavaztak bizalmat a megjelent közgyűlési küldöttek, egyhangúlag, 54 igen szavazattal – tájékoztatott Facebook-oldalán a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége.

Elnökségi tagok

  • Hanczárné Kozma Róza ( Bélmegyeri P.E. )- Békési Rendőrkapitányság területéről
  • Balogh András ( Szabadkígyósi PE)- Békéscsabai Rendőrkapitányság területéről
  • Balázsházi Lajos ( Bcs. Erzsébethelyi P.)- Békéscsabai Rendőrkapitányság területéről
  • Árgyelán Istvánné ( Kétegyházi Petőfi PE.)- Gyulai Rendőrkapitányság területéről
  • Erdei Piroska ( Mezőgyáni PE.)- Sarkadi Rendőrkapitányság területéről
  • Kovács Lajos ( Füzesgyarmati PE.)- Szeghalmi Rendőrkapitányság területéről
  • Dr. Prozlik László ( Gádorosi PE.) – Orosházi Rendőrkapitányság területéről
  • Varga János ( Körös PE. Gyomaendrőd)- Szarvasi Rendőrkapitányság területéről
  • Kovács Péter (Mezőkovácsházi PE.)- Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság területéről
  • Rátódi István ( Polgárőrség Magyarbánhegyes) - Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság területéről

Az elnökség tagjai 100 százalékos igen szavazatot kaptak.

Felügyelő bizottság:

Elnök: Lipták István Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület

Tagok:

Urbán Ferenc Nagykamarási Polgárőr Egyesület

Kovács Lászlóné Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet

Sonkoly Mihály Kondorosi Polgárőr Egyesület

Benkő László Nagyszénási Polgárőr Egyesület

Jogi és etikai bizottság

Elnök: Turcsán István Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

Tagok:

Gonda Pál Békéscsaba Városi Polgárőrség Egyesület

Brlás János Polgárőrség Kardos Egyesület

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Jelölő és választási bizottság

Elnök: Dimitrijin András Battonyai Polgárőr Egyesület

Tagok:

Mazán Csaba Almáskamarási Polgárőrség

Vári László Gyulai Bűnm. Polgárőr Egyesület

A bizottsági tagokat is 100 százalékos, egyhangú igen szavazattal választották meg a küldöttek.

Egység és együttműködés

Gyarmati Sándor megköszönte a bizalmat és megfogalmazta, hogy a polgárőrség egységének megőrzését kiemelten fontosnak tartja. Emellett az együttműködések megőrzésén fog dolgozni a következő 5 évben. Együttműködő partnereinkkel tovább kívánja folytatni azt a kitűnő kapcsolatot amit már az előző években is végeztek.

 

