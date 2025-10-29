Újabb öt évre bizalmat kapott az elnök

Tagok:

Mazán Csaba Almáskamarási Polgárőrség

Vári László Gyulai Bűnm. Polgárőr Egyesület

A bizottsági tagokat is 100 százalékos, egyhangú igen szavazattal választották meg a küldöttek.

Egység és együttműködés

Gyarmati Sándor megköszönte a bizalmat és megfogalmazta, hogy a polgárőrség egységének megőrzését kiemelten fontosnak tartja. Emellett az együttműködések megőrzésén fog dolgozni a következő 5 évben. Együttműködő partnereinkkel tovább kívánja folytatni azt a kitűnő kapcsolatot amit már az előző években is végeztek.