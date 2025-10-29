2 órája
Újabb öt évre bizalmat kapott az elnök
Kiemelt eseményt rendezett hétfőn Békés vármegye egyik legnagyobb civil szervezete. A Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége megtartotta tisztújító közgyűlését Békéscsabán. Elnököt, elnökségi tagokat és bizottsági tagokat is választottak.
A Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége tisztújító közgyűlésének nyitóakkordjaként Gyarmati Sándor elnök ismertette dr. Takács Árpád főispán köszöntő levelét. Gyarmati Sándor ezt követően az elnöki tájékoztatójában a szervezet elmúlt öt évben végzett tevékenységéről adott számot.
Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége: Gyarmati Sándor továbbra is az elnök
Ezután az elnökség tagjait választották meg. A közgyűlésen újabb öt évre Gyarmati Sándor vármegyei elnöknek szavaztak bizalmat a megjelent közgyűlési küldöttek, egyhangúlag, 54 igen szavazattal – tájékoztatott Facebook-oldalán a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége.
Elnökségi tagok
- Hanczárné Kozma Róza ( Bélmegyeri P.E. )- Békési Rendőrkapitányság területéről
- Balogh András ( Szabadkígyósi PE)- Békéscsabai Rendőrkapitányság területéről
- Balázsházi Lajos ( Bcs. Erzsébethelyi P.)- Békéscsabai Rendőrkapitányság területéről
- Árgyelán Istvánné ( Kétegyházi Petőfi PE.)- Gyulai Rendőrkapitányság területéről
- Erdei Piroska ( Mezőgyáni PE.)- Sarkadi Rendőrkapitányság területéről
- Kovács Lajos ( Füzesgyarmati PE.)- Szeghalmi Rendőrkapitányság területéről
- Dr. Prozlik László ( Gádorosi PE.) – Orosházi Rendőrkapitányság területéről
- Varga János ( Körös PE. Gyomaendrőd)- Szarvasi Rendőrkapitányság területéről
- Kovács Péter (Mezőkovácsházi PE.)- Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság területéről
- Rátódi István ( Polgárőrség Magyarbánhegyes) - Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság területéről
Az elnökség tagjai 100 százalékos igen szavazatot kaptak.
Felügyelő bizottság:
Elnök: Lipták István Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület
Tagok:
Urbán Ferenc Nagykamarási Polgárőr Egyesület
Kovács Lászlóné Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
Sonkoly Mihály Kondorosi Polgárőr Egyesület
Benkő László Nagyszénási Polgárőr Egyesület
Jogi és etikai bizottság
Elnök: Turcsán István Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
Tagok:
Gonda Pál Békéscsaba Városi Polgárőrség Egyesület
Brlás János Polgárőrség Kardos Egyesület
Jelölő és választási bizottság
Elnök: Dimitrijin András Battonyai Polgárőr Egyesület
Tagok:
Mazán Csaba Almáskamarási Polgárőrség
Vári László Gyulai Bűnm. Polgárőr Egyesület
A bizottsági tagokat is 100 százalékos, egyhangú igen szavazattal választották meg a küldöttek.
Egység és együttműködés
Gyarmati Sándor megköszönte a bizalmat és megfogalmazta, hogy a polgárőrség egységének megőrzését kiemelten fontosnak tartja. Emellett az együttműködések megőrzésén fog dolgozni a következő 5 évben. Együttműködő partnereinkkel tovább kívánja folytatni azt a kitűnő kapcsolatot amit már az előző években is végeztek.
