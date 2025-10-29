Az ajtóban találták meg az elhunytat, megmondták, mi menthette volna meg életét - galériával

Több témát vettek napirendre vettek a Békés vármegyei közgyűlés csütörtöki, vármegyeházán tartott ülésén, amelyen elhangzott egy tájékoztató is a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tavalyi tevékenységéről.

Több témát is napirendre vettek a Békés vármegyei közgyűlés ülésén, szó volt a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről is. Fotó: Dinya Magdolna

Kiss András tűzoltó dandártábornok, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató elmondta, hogy tavaly 2747 esetben intézkedtek – ami csaknem 10 százalékos csökkenést jelent a 2023-as adathoz képest –, ezek közül

749 tűzeset,

1516 műszaki mentés,

470 téves jelzés,

12 szándékosan megtévesztő jelzés

volt.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál felelevenítették a legjelentősebb eseteket

Elmondta, hogy immár tendencia, hogy túlsúlyban vannak a műszaki mentések, amelyek többek között viharkárokhoz kapcsolódnak, idén is rengeteg ilyen beavatkozás volt, például a júliusi vihar miatt. A 2024-es tűzesetek közül kiemelt egy február 7-ei történetet, amikor Füzesgyarmaton egy telephely lángolt, illetve egy augusztus 23-ait, amikor Nagyszénásnál 150 hektárnyi terület égett, mindkét helyen több tucatnyi tűzoltót vetettek be. A téves jelzések főleg beépített tűzjelző berendezésekhez kapcsolódnak, illetve megszaporodtak a gondosórákkal kapcsolatos jelzések is.

Kiss András tűzoltó dandártábornok, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató hangsúlyozta, hogy a füstérzékelő életet menthet. Fotó: Dinya Magdolna

Az ajtóban találták meg az elhunytat, megmenthette volna életét a füstérzékelő

A halálos esetekről hozzátette: leginkább az egyedül élő idősek vannak a veszélyben, a tavaly elhunytak átlagéletkora 72 év volt. Nem volt egyik helyen sem füstérzékelő. Előfordul, hogy az ajtóhoz közel találnak elhunytat tűzesetnél, ami arra utal, hogy észlelte a bajt, de későn. Ezért fontos, hogy legyen füstérzékelő, amely időben jelez. A szén-monoxid-mérgezésekről elmondta, hogy főleg gázkészülékek okoznak gondot, és ez nem csak fűtési szezonban fordulhat elő. A szén-monoxid-érzékelők tehát ugyancsak hasznosak, és ezt egyre többen ismerik is fel.