Az ajtóban találták meg az elhunytat, megmondták, mi menthette volna meg életét - galériával
Felelevenítették az elmúlt év legjelentősebb katasztrófáit a Békés vármegyei közgyűlés szerdán, Békéscsabán, a vármegyeházán tartott ülésén. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számolt be tevékenységéről, a komolyabb tűzesetekről és a viharkárokról. Tavaly többen vesztették életüket a felcsapó lángok és a szén-monoxid-miatt. Elmondták, mi mentette volna meg életüket.
Több témát vettek napirendre vettek a Békés vármegyei közgyűlés csütörtöki, vármegyeházán tartott ülésén, amelyen elhangzott egy tájékoztató is a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tavalyi tevékenységéről.
Kiss András tűzoltó dandártábornok, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató elmondta, hogy tavaly 2747 esetben intézkedtek – ami csaknem 10 százalékos csökkenést jelent a 2023-as adathoz képest –, ezek közül
- 749 tűzeset,
- 1516 műszaki mentés,
- 470 téves jelzés,
- 12 szándékosan megtévesztő jelzés
volt.
A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál felelevenítették a legjelentősebb eseteket
Elmondta, hogy immár tendencia, hogy túlsúlyban vannak a műszaki mentések, amelyek többek között viharkárokhoz kapcsolódnak, idén is rengeteg ilyen beavatkozás volt, például a júliusi vihar miatt. A 2024-es tűzesetek közül kiemelt egy február 7-ei történetet, amikor Füzesgyarmaton egy telephely lángolt, illetve egy augusztus 23-ait, amikor Nagyszénásnál 150 hektárnyi terület égett, mindkét helyen több tucatnyi tűzoltót vetettek be. A téves jelzések főleg beépített tűzjelző berendezésekhez kapcsolódnak, illetve megszaporodtak a gondosórákkal kapcsolatos jelzések is.
Az ajtóban találták meg az elhunytat, megmenthette volna életét a füstérzékelő
A halálos esetekről hozzátette: leginkább az egyedül élő idősek vannak a veszélyben, a tavaly elhunytak átlagéletkora 72 év volt. Nem volt egyik helyen sem füstérzékelő. Előfordul, hogy az ajtóhoz közel találnak elhunytat tűzesetnél, ami arra utal, hogy észlelte a bajt, de későn. Ezért fontos, hogy legyen füstérzékelő, amely időben jelez. A szén-monoxid-mérgezésekről elmondta, hogy főleg gázkészülékek okoznak gondot, és ez nem csak fűtési szezonban fordulhat elő. A szén-monoxid-érzékelők tehát ugyancsak hasznosak, és ezt egyre többen ismerik is fel.
Békés vármegyei közgyűlés üléseFotók: Dinya Magdolna
Jogszabály határozza meg, hogy milyen esetekben szükséges tűzvizsgálati eljárást indítani, és 2024-ben 36 indult Békés vármegyében: 15 esetben azért, mert bűncselekmény lehetősége merült fel, 4 esetben haláleset, 2 esetben magasabb riasztási fokozat, 15 esetben pedig szakmai ok miatt.
Akadtak szabálytalanságok, de az emberekre nem jelentett veszélyt a veszélyes áruk szállítása
Kiss András tűzoltó dandártábornok, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató beszélt a polgári védelemről; arról, hogy bizonyos hatósági hatáskörök 2024. október 1-jével átkerültek a kormányhivatalhoz; arról, hogy figyelnek a szakemberek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre és a veszélyes áruk szállítására mind közúton, mind vasúton. Bár vannak szabálytalanságok a veszélyes áruk szállításában, olyan nem fordult elő, ami a lakosságot fenyegette volna.
Önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítik a munkát
Szólt arról, hogy a hivatásos tűzoltók tevékenységét önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítik, valamint vannak önkéntes mentőcsoportok, akikre például a viharkárok felszámolásában, eltűntek keresésében lehet támaszkodni. Mucsi András tanácsnok (Fidesz-KDNP) szintén kiemelte az önkormányzati és önkéntes tűzoltókat, és örömtelinek mondta, hogy az eszközök beszerzésében segítséget kapnak a katasztrófavédelemtől.
Új tűzoltóautó érkezett, és újabb technikai eszközök érkezésére számítanak
Molnár Sándor elnök (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, hogy amikor baj van, akkor rögtön, felkészülten mennek a szakemberek. Rákérdezett arra, hogy van-e emberhiány, illetve, hogy milyen a technikai felszereltség. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy az állomány feltöltöttsége 96 százaléknál is több, ami az országos átlag felett van, igaz, előfordul fluktuáció. Tavaly érkezett többek között egy gépjárműfecskendő, ez a tűzoltóautó most Békéscsabán teljesít szolgálatot, és a jövőben számítanak újabb technikai eszközök érkezésére.
