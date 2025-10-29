október 29., szerda

Nárcisz névnap

12°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Az ajtóban találták meg az elhunytat, megmondták, mi menthette volna meg életét - galériával

Címkék#tűzeset#Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#szakember#napirend#anyag

Felelevenítették az elmúlt év legjelentősebb katasztrófáit a Békés vármegyei közgyűlés szerdán, Békéscsabán, a vármegyeházán tartott ülésén. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számolt be tevékenységéről, a komolyabb tűzesetekről és a viharkárokról. Tavaly többen vesztették életüket a felcsapó lángok és a szén-monoxid-miatt. Elmondták, mi mentette volna meg életüket.

Licska Balázs

Több témát vettek napirendre vettek a Békés vármegyei közgyűlés csütörtöki, vármegyeházán tartott ülésén, amelyen elhangzott egy tájékoztató is a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tavalyi tevékenységéről.   

Beszámolt a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Több témát is napirendre vettek a Békés vármegyei közgyűlés ülésén, szó volt a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről is. Fotó: Dinya Magdolna

Kiss András tűzoltó dandártábornok, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató elmondta, hogy tavaly 2747 esetben intézkedtek – ami csaknem 10 százalékos csökkenést jelent a 2023-as adathoz képest –, ezek közül

  • 749 tűzeset,
  • 1516 műszaki mentés,
  • 470 téves jelzés,
  • 12 szándékosan megtévesztő jelzés

volt. 

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál felelevenítették a legjelentősebb eseteket

Elmondta, hogy immár tendencia, hogy túlsúlyban vannak a műszaki mentések, amelyek többek között viharkárokhoz kapcsolódnak, idén is rengeteg ilyen beavatkozás volt, például a júliusi vihar miatt. A 2024-es tűzesetek közül kiemelt egy február 7-ei történetet, amikor Füzesgyarmaton egy telephely lángolt, illetve egy augusztus 23-ait, amikor Nagyszénásnál 150 hektárnyi terület égett, mindkét helyen több tucatnyi tűzoltót vetettek be. A téves jelzések főleg beépített tűzjelző berendezésekhez kapcsolódnak, illetve megszaporodtak a gondosórákkal kapcsolatos jelzések is.

Kiss András tűzoltó dandártábornok, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató hangsúlyozta, hogy a füstérzékelő életet menthet. Fotó: Dinya Magdolna

Az ajtóban találták meg az elhunytat, megmenthette volna életét a füstérzékelő

A halálos esetekről hozzátette: leginkább az egyedül élő idősek vannak a veszélyben, a tavaly elhunytak átlagéletkora 72 év volt. Nem volt egyik helyen sem füstérzékelő. Előfordul, hogy az ajtóhoz közel találnak elhunytat tűzesetnél, ami arra utal, hogy észlelte a bajt, de későn. Ezért fontos, hogy legyen füstérzékelő, amely időben jelez. A szén-monoxid-mérgezésekről elmondta, hogy főleg gázkészülékek okoznak gondot, és ez nem csak fűtési szezonban fordulhat elő. A szén-monoxid-érzékelők tehát ugyancsak hasznosak, és ezt egyre többen ismerik is fel.

Békés vármegyei közgyűlés ülése

Fotók: Dinya Magdolna

Jogszabály határozza meg, hogy milyen esetekben szükséges tűzvizsgálati eljárást indítani, és 2024-ben 36 indult Békés vármegyében: 15 esetben azért, mert bűncselekmény lehetősége merült fel, 4 esetben haláleset, 2 esetben magasabb riasztási fokozat, 15 esetben pedig szakmai ok miatt.

Akadtak szabálytalanságok, de az emberekre nem jelentett veszélyt a veszélyes áruk szállítása

Kiss András tűzoltó dandártábornok, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató beszélt a polgári védelemről; arról, hogy bizonyos hatósági hatáskörök 2024. október 1-jével átkerültek a kormányhivatalhoz; arról, hogy figyelnek a szakemberek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre és a veszélyes áruk szállítására mind közúton, mind vasúton. Bár vannak szabálytalanságok a veszélyes áruk szállításában, olyan nem fordult elő, ami a lakosságot fenyegette volna.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítik a munkát

Szólt arról, hogy a hivatásos tűzoltók tevékenységét önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítik, valamint vannak önkéntes mentőcsoportok, akikre például a viharkárok felszámolásában, eltűntek keresésében lehet támaszkodni. Mucsi András tanácsnok (Fidesz-KDNP) szintén kiemelte az önkormányzati és önkéntes tűzoltókat, és örömtelinek mondta, hogy az eszközök beszerzésében segítséget kapnak a katasztrófavédelemtől. 

Új tűzoltóautó érkezett, és újabb technikai eszközök érkezésére számítanak

Molnár Sándor elnök (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, hogy amikor baj van, akkor rögtön, felkészülten mennek a szakemberek. Rákérdezett arra, hogy van-e emberhiány, illetve, hogy milyen a technikai felszereltség. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy az állomány feltöltöttsége 96 százaléknál is több, ami az országos átlag felett van, igaz, előfordul fluktuáció. Tavaly érkezett többek között egy gépjárműfecskendő, ez a tűzoltóautó most Békéscsabán teljesít szolgálatot, és a jövőben számítanak újabb technikai eszközök érkezésére.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu