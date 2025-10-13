15 betű, sörfőzde, üdülősor: ez Békés leghosszabb nevű települése

Hazánk bővelkedik szépen csengő és hosszú nevű településekben. Összegyűjtöttük Békés vármegye leghosszabb nevű településeit, és természetesen a legrövidebbeket is.

Békés vármegye leghosszabb nevű települése sokak számára ismerős lehet. Forrás: Facebook

Békés vármegye leghosszabb nevű települése

Békés vármegye leghosszabb nevű települése a sörfőzdéről is ismert, 15 betűből álló Békésszentandrás. A második helyen holtverseny van, ugyanis három 14 betűs település is van vármegyénkben:

Körösnagyharsány,

Magyardombegyház,

Sarkadkeresztúr.

Ha szétbontjuk a kettős betűket (például gy, sz), és csak a karakterszámot nézzük, akkor a legtöbb karakterből álló név esetében holtverseny van. Békésszentandrás, Körösnagyharsány és Magyardombegyház is 16 karakterből áll.

Melyik Békés vármegye legrövidebb nevű település?

A legrövidebb nevű Békés vármegyei település 4 betűből áll. Egészen pontosan hat ilyen is van térségünkben:

Okány

Bucsa

Elek

Geszt

Hunya

Gyula

Amennyiben itt is csak a karakterszámot vesszük figyelembe, akkor egyértelműen Elek a legrövidebb nevű település Békés vármegyében.