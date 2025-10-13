23 perce
15 betű, sörfőzde, üdülősor: ez Békés leghosszabb nevű települése
Magyarországon jellemzőek a hosszú nevű települések, ez alól a Dél-Alföld sem kivétel. Mutatjuk, melyik Békés vármegye leghosszabb nevű települése!
Hazánk bővelkedik szépen csengő és hosszú nevű településekben. Összegyűjtöttük Békés vármegye leghosszabb nevű településeit, és természetesen a legrövidebbeket is.
Békés vármegye leghosszabb nevű települése
Békés vármegye leghosszabb nevű települése a sörfőzdéről is ismert, 15 betűből álló Békésszentandrás. A második helyen holtverseny van, ugyanis három 14 betűs település is van vármegyénkben:
- Körösnagyharsány,
- Magyardombegyház,
- Sarkadkeresztúr.
Ha szétbontjuk a kettős betűket (például gy, sz), és csak a karakterszámot nézzük, akkor a legtöbb karakterből álló név esetében holtverseny van. Békésszentandrás, Körösnagyharsány és Magyardombegyház is 16 karakterből áll.
Melyik Békés vármegye legrövidebb nevű település?
A legrövidebb nevű Békés vármegyei település 4 betűből áll. Egészen pontosan hat ilyen is van térségünkben:
- Okány
- Bucsa
- Elek
- Geszt
- Hunya
- Gyula
Amennyiben itt is csak a karakterszámot vesszük figyelembe, akkor egyértelműen Elek a legrövidebb nevű település Békés vármegyében.
