Üde színfolt

2 órája

15 betű, sörfőzde, üdülősor: ez Békés leghosszabb nevű települése

Címkék#Békés vármegye#Dél-Alföld#betű

Magyarországon jellemzőek a hosszú nevű települések, ez alól a Dél-Alföld sem kivétel. Mutatjuk, melyik Békés vármegye leghosszabb nevű települése!

Bátori Attila

Hazánk bővelkedik szépen csengő és hosszú nevű településekben. Összegyűjtöttük Békés vármegye leghosszabb nevű településeit, és természetesen a legrövidebbeket is.

Békés vármegye leghosszabb nevű települése üdülősorral is rendelkezik
Békés vármegye leghosszabb nevű települése sokak számára ismerős lehet. Forrás: Facebook

Békés vármegye leghosszabb nevű települése

Békés vármegye leghosszabb nevű települése a sörfőzdéről is ismert, 15 betűből álló Békésszentandrás. A második helyen holtverseny van, ugyanis három 14 betűs település is van vármegyénkben:

  • Körösnagyharsány,
  • Magyardombegyház, 
  • Sarkadkeresztúr.

Ha szétbontjuk a kettős betűket (például gy, sz), és csak a karakterszámot nézzük, akkor a legtöbb karakterből álló név esetében holtverseny van. Békésszentandrás, Körösnagyharsány és Magyardombegyház is 16 karakterből áll.

Melyik Békés vármegye legrövidebb nevű település?

A legrövidebb nevű Békés vármegyei település 4 betűből áll. Egészen pontosan hat ilyen is van térségünkben:

  • Okány
  • Bucsa
  • Elek 
  • Geszt
  • Hunya
  • Gyula

Amennyiben itt is csak a karakterszámot vesszük figyelembe, akkor egyértelműen Elek a legrövidebb nevű település Békés vármegyében.


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

