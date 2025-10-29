Siessen, ha ügyet intéz, hamarosan lakat kerül a fontos Békés vármegyei hivatalra

A Békés vármegyei közgyűlés ülésén merült fel, hogy hamarosan bezár a vármegyeháza.

Lakat kerül a fontos Békés vármegyei hivatalra, idén nem nyit ki a vármegyeháza. Fotó: MW

Ha bezár, idén nem is nyit ki többet a Békés vármegyei hivatal

Ennek az az oka, hogy öt munkanapra,

előbb december 22-re és 23-ra,

majd december 29-re, 30-ra és 31-re

igazgatási szünetet rendelnek el a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatalban. Bár az épületre lakat kerül, a halaszthatatlan ügyekben intézkednek.

Jövő év elején is várni kell arra, hogy újra legyen élet a vármegyeházán

Ugyanakkor jövő év elején sem nyit ki azonnal a fontos Békés vármegyei hivatal, tekintettel arra, hogy január 2. péntekre esik, áthelyezett munkanap lesz – írták a Békés vármegyei közgyűlés elé került anyagban.