A különleges sütemények csatája és a szabadkai buszjárat
A gasztronómiai megmérettetésen ismét kiderült, hogy a környék cukrászai és háziasszonyai milyen kreatívan bánnak az alapanyagokkal és békéscsabai indulással hirdetnek a közösségi portálon buszt, melynek célállomása a szabadkai piac. Nézzük, mi-mindenről írtunk még 2025. október 29-én.
Az ízes gasztronómiai megmérettetés történetének talán legszínvonalasabb versengését tartották kedden délután. A Fehér csokis sós karamell torta lett idén Békés Kedvenc Süteménye.
Békés Kedvenc Süteménye: számos településről neveztek
Polgár Zoltán érdekességként megemlítette, hogy a süteményversenyre nem csak Békésről, hanem Gyuláról, Békéscsabáról, Sarkadkeresztúrról, Muronyból, Csorvásról és Újkígyósról is neveztek ízes finomságokkal.
Busz viszi a csabaiakat Szabadkára, kiderült, megéri-e a piacozás
Itt van a békési vármegyeszékhelytől pár órára, és vannak, akik ott vásárolnak ezt meg azt. Békéscsabai indulással hirdetnek a közösségi portálon buszt, melynek célállomása a szabadkai piac. A Beol.hu megválaszolta a legfontosabb kérdéseket. Megéri-e ott vásárolni, minőségiek-e, megbízhatóak-e az ott kínált termékek? Milyen pénzzel lehet fizetni? Milyen okmányokra van szükség? Mennyi terméket lehet behozni úgy, hogy a vámellenőrzésnél ne legyen probléma?
Fontos útfelújítás kezdődött a településen
Burkolatfelújítási munkálatok kezdődtek a város belterületén.
Sokan nem tudják, de akár matrica nélkül is autózhatunk a pályán – itt van minden tudnivaló
A használatidíj-köteles útszakaszokra teljes vagy részleges díjmentesség is járhat. Kevesen tudják, de a nagycsaládosok is jogosultak a kedvezményes autópályamatrica igénybevételére.
Elment a csabai menhely morcos kis hőse
Gyászolnak a Csabai Állatvédők. Elment egy igazi kis hős, aki nélkül már nem lesz ugyanaz a hely.
Ha sok a leveled, így gyűjtsd, vagy erre vedd az irányt
Egyre többen ragadnak lombseprűt, gereblyét. Itt az ősz, a zöld hulladék egyre több. Mit csináljunk vele?
Furfangosan hódítja meg a kicsiket és nagyokat a színház új meséje
Sajtónyilvános főpróbán mutatták be szerdán a Békéscsabai Jókai Színház legújabb darabját. A Furfangos mese című gyermekelőadás nemcsak látványos jelmezeivel és díszleteivel, hanem felnőttes mondanivalójával is kilóg a mesék sorából.
A Furfangos meseFotók: Vincze Attila
Fehér krizantém a temetők királynője – Mindenszentek idején hódít
Megteltek a virágpiacok, vágott és cserepes növények kínálatából válogathatunk. Tetszik a fehér, a sárga, a nagy és az apró virágú krizantém. Mindenszentek környékén nagyon kelendő, bőséges a választék, azt pedig csak a virágkertész tudja, milyen nehézségek árán képesek nekünk ennyi szépséget kínálni.
A temetők királynői: Krizantémok MindenszentekkorFotók: A szerző felvétle
Pár ezer forint, mégis megkímélhet a bírságtól a Lidl akciós autós csomagja
Ez az alföldi város hajdan a kohászat fellegvára volt, most ismét felcsillant a remény