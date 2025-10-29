október 29., szerda

Nárcisz névnap

12°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

2 órája

A különleges sütemények csatája és a szabadkai buszjárat

Címkék#süteményverseny#gasztronómiai#Békés Kedvenc Sütemény#cukrász#torta

A gasztronómiai megmérettetésen ismét kiderült, hogy a környék cukrászai és háziasszonyai milyen kreatívan bánnak az alapanyagokkal és békéscsabai indulással hirdetnek a közösségi portálon buszt, melynek célállomása a szabadkai piac. Nézzük, mi-mindenről írtunk még 2025. október 29-én.

Beol.hu

Az ízes gasztronómiai megmérettetés történetének talán legszínvonalasabb versengését tartották kedden délután. A Fehér csokis sós karamell torta lett idén Békés Kedvenc Süteménye.

Békés Kedvenc Süteménye hamarosan kapható lesz
Békés Kedvenc Süteménye hamarosan kapható lesz a cukrászdákban. Fotó: Jenei Péter

Békés Kedvenc Süteménye: számos településről neveztek

Polgár Zoltán érdekességként megemlítette, hogy a süteményversenyre nem csak Békésről, hanem Gyuláról, Békéscsabáról, Sarkadkeresztúrról, Muronyból, Csorvásról és Újkígyósról is neveztek ízes finomságokkal.

Busz viszi a csabaiakat Szabadkára, kiderült, megéri-e a piacozás

Itt van a békési vármegyeszékhelytől pár órára, és vannak, akik ott vásárolnak ezt meg azt. Békéscsabai indulással hirdetnek a közösségi portálon buszt, melynek célállomása a szabadkai piac. A Beol.hu megválaszolta a legfontosabb kérdéseket. Megéri-e ott vásárolni, minőségiek-e, megbízhatóak-e az ott kínált termékek? Milyen pénzzel lehet fizetni? Milyen okmányokra van szükség? Mennyi terméket lehet behozni úgy, hogy a vámellenőrzésnél ne legyen probléma?

Fontos útfelújítás kezdődött a településen

Burkolatfelújítási munkálatok kezdődtek a város belterületén.

Burkolatfelújítási munkálatok indultak Gyomaendrődön a Fő úton. Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala

Sokan nem tudják, de akár matrica nélkül is autózhatunk a pályán – itt van minden tudnivaló

A használatidíj-köteles útszakaszokra teljes vagy részleges díjmentesség is járhat. Kevesen tudják, de a nagycsaládosok is jogosultak a kedvezményes autópályamatrica igénybevételére.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Elment a csabai menhely morcos kis hőse

Gyászolnak a Csabai Állatvédők. Elment egy igazi kis hős, aki nélkül már nem lesz ugyanaz a hely.

Az örök vadászmezőkre távozott Ropi, a Csabai Állatvédők kicsi hőse. Forrás: Csabai Állatvédők Khe Facebook-oldal

Ha sok a leveled, így gyűjtsd, vagy erre vedd az irányt

Egyre többen ragadnak lombseprűt, gereblyét. Itt az ősz, a zöld hulladék egyre több. Mit csináljunk vele?

Furfangosan hódítja meg a kicsiket és nagyokat a színház új meséje

Sajtónyilvános főpróbán mutatták be szerdán a Békéscsabai Jókai Színház legújabb darabját. A Furfangos mese című gyermekelőadás nemcsak látványos jelmezeivel és díszleteivel, hanem felnőttes mondanivalójával is kilóg a mesék sorából.

A Furfangos mese

Fotók: Vincze Attila

Fehér krizantém a temetők királynője – Mindenszentek idején hódít

Megteltek a virágpiacok, vágott és cserepes növények kínálatából válogathatunk. Tetszik a fehér, a sárga, a nagy és az apró virágú krizantém. Mindenszentek környékén nagyon kelendő, bőséges a választék, azt pedig csak a virágkertész tudja, milyen nehézségek árán képesek nekünk ennyi szépséget kínálni.

A temetők királynői: Krizantémok Mindenszentekkor

Fotók: A szerző felvétle

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu