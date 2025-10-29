Megmutatjuk, hogy milyen finomság lett Békés idei kedvenc süteménye - galériával, videóval

Ebben az évben már hatodik alkalommal rendezték meg a Békés Kedvenc Süteménye Versenyt. A békési városháza dísztermében tartott ízes megmérettetésre 12 tortával és süteménnyel neveztek készítőik ebben az évben. Polgár Zoltán alpolgármester az eredményhirdetést megelőző köszöntőjében elmondta, talán az idei volt a verseny történetének legszínvonalasabb megmérettetése. Kiváló és küllemükben is nagyon szép sütemények érkeztek a programra.

A győztes finomság hamarosan kapható lesz Békés cukrászdáiban. Fotó: Jenei Péter

Békés Kedvenc Süteménye: számos településről neveztek

Polgár Zoltán érdekességként megemlítette, hogy a süteményversenyre nem csak Békésről, hanem Gyuláról, Békéscsabáról, Sarkadkeresztúrról, Muronyból, Csorvásról és Újkígyósról is neveztek ízes finomságokkal.

A Békés Kedvenc Süteménye versenyre nem csak finom, de küllemükben is nagyon szép torták, sütemények érkeztek. Fotó: Jenei Péter

A zsűrinek nehéz dolga volt

A zsűrit idén Mucsiné Fodor Hajnalka cukrászmester, a versengés kezdeményezője, Sipaki István, Lagzi János és ifj. Juhász Zoltán cukrászmesterek alkották. Ahogy elhangzott, a szakembereknek nagyon nehéz dolguk volt, amikor a helyezésekről, illetve a különdíjakról kellett határozniuk. Az értékelési szempontok között szerepelt az íz, a külalak, a kreativitás és az összhang, ezeket pontozták a cukrászmesterek, és ennek alapján alakult ki a végeredmény.