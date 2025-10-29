október 29., szerda

Versengés

1 órája

Megmutatjuk, hogy milyen finomság lett Békés idei kedvenc süteménye - galériával, videóval

Az ízes gasztronómiai megmérettetés történetének talán legszínvonalasabb versengését tartották kedden délután. A Fehér csokis sós karamell torta lett idén Békés Kedvenc Süteménye.

Papp Gábor

Ebben az évben már hatodik alkalommal rendezték meg a Békés Kedvenc Süteménye Versenyt. A békési városháza dísztermében tartott ízes megmérettetésre 12 tortával és süteménnyel neveztek készítőik ebben az évben. Polgár Zoltán alpolgármester az eredményhirdetést megelőző köszöntőjében elmondta, talán az idei volt a verseny történetének legszínvonalasabb megmérettetése. Kiváló és küllemükben is nagyon szép sütemények érkeztek a programra. 

A győztes finomság hamarosan kapható lesz Békés cukrászdáiban
A győztes finomság hamarosan kapható lesz Békés cukrászdáiban

Békés Kedvenc Süteménye: számos településről neveztek

Polgár Zoltán érdekességként megemlítette, hogy a süteményversenyre nem csak Békésről, hanem Gyuláról, Békéscsabáról, Sarkadkeresztúrról, Muronyból, Csorvásról és Újkígyósról is neveztek ízes finomságokkal.

A Békés Kedvenc Süteménye versenyre nem csak finom, de küllemükben is nagyon szép torták, sütemények érkeztek.

A zsűrinek nehéz dolga volt

A zsűrit idén Mucsiné Fodor Hajnalka cukrászmester, a versengés kezdeményezője, Sipaki István, Lagzi János és ifj. Juhász Zoltán cukrászmesterek alkották. Ahogy elhangzott, a szakembereknek nagyon nehéz dolguk volt, amikor a helyezésekről, illetve a különdíjakról kellett határozniuk. Az értékelési szempontok között szerepelt az íz, a külalak, a kreativitás és az összhang, ezeket pontozták a cukrászmesterek, és ennek alapján alakult ki a végeredmény.

Békés Kedvenc Süteménye

Fotók: Jenei Péter

Az eredmények a következőképpen alakultak:

  1. Nyemcsok Mária – Fehér csokis sós karamell torta
  2. Takács Kira – Békési Ropogós Álom
  3. Máté Ferencné – Éva álma 

Emellett több különdíj is gazdára talált.

Nyemcsok Mária finomsága nyerte a versenyt.

Sarkadkeresztúrról érkezett a győztes

Nyemcsok Mária Sarkadkeresztúrról nevezett a Békés Kedvenc Süteménye Versenyre.

– Második alkalommal vettem részt a programon. Tavaly különdíjat kaptam, és most szinte el sem tudom hinni, hogy megnyertem a versenyt, ami óriási boldogsággal tölt el – mondta el az eredményhirdetést követően kérdésünkre Nyemcsok Mária, aki elárulta, hogy otthon szokott sütögetni.

A kétgyermekes édesanya kiemelte, a győztes fehér csokis sós karamell tortát korábban már több alkalommal sütötte, és szerinte éppen a sós karamell teszi különlegessé.

– Ahogy jön az őszi, téli időszak, a karamell íze nagyon meghatározóvá válik. Ezért is gondoltam, hogy ez lesz a tortában az egyik fontos elem. Mivel valami különlegességet szerettem volna belevinni, ezért úgy gondoltam, hogy nem sima, hanem sós karamellel készítem el a süteményt. A fehér csoki pedig talán szintén az ünnepélyességet tükrözi. Örülök, hogy a zsűrinek is elnyerte a tetszését – fogalmazott Nyemcsok Mária, akinek egyébként divat- és stílustervező asszisztens a szakmája, de már egészen kis kora óta nagyon szeret sütögetni. A konyhában mindig az édesanyja mellett volt, leste, hogy mit csinált, és nagyon sok minden ellesett tőle. A családja és a barátaik is kifejezetten szeretik a süteményeit, a tortáit, és ők is biztatták, hogy nevezzen a kihívásra. Mária egyébként most 20 hónapos kislányukkal van otthon, és van egy nagyobb, 9 éves lányuk is.

