1 órája
Megtelik Budapest belvárosa: hamarosan indul a Békemenet
Tömegeket várnak október 23-án Budapestre: a Békemenet újra elindul, hogy a béke és a szuverenitás üzenetét közvetítse. A CÖF–CÖKA által szervezett esemény csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz a Kossuth téren.
Ismét tömegeket várnak a 2025-ös Békemenetre
Forrás: Mediaworks/Illusztrció
Október 23-án ismét megtelik Budapest belvárosa: a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) által szervezett Békemenet az állami ünnepséghez kapcsolódik. Ifj. Lomnici Zoltán szóvivő szerint a Békemenet olyan erő, „amit a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni”.
A szervezők a 2012-es nagy kiálláshoz mérhető jelentőségű felvonulásra készülnek, amely a béke és a magyar szuverenitás mellett áll ki.
A Békemenet útvonala
A gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, a menet 11-kor indul, a Kossuth téren 13 órakor Orbán Viktor mond beszédet.
Az eseményeket folyamatosan frissülő cikkünkben közvetítjük.
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Dankó Béla: ott találkozunk!
Dankó Béla országgyűlési képviselő kora reggel indult el Békésből Budapestre. Kezdésre bőven odaér, hiszen az M44-es átadásával jelentősen lecsökkent a menetidő a békési megyeszékhely és a főváros között.
Irány a Békemenet!
Dr. Takács Árpád, a Fidesz békéscsabai választókerületi elnöke is bejelentkezett: Irány a Békemenet!
Békét és szabadságot követel ma az ország
A Békemenet idén az 1956-os forradalom szellemiségében, a béke és a nemzeti önrendelkezés védelmében vonul.
A Békemenet és a mögötte álló több százezer magyar ember hite valóban megkerülhetetlen erő
– mondta a CÖF–CÖKA szóvivője, ifj. Lomnici Zoltán, hozzátéve, hogy Európát ma a háborúpárti politikai erők uralják, miközben Magyarország következetesen a béke útját járja.