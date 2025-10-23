Megtelik Budapest belvárosa: hamarosan indul a Békemenet

Október 23-án ismét megtelik Budapest belvárosa: a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) által szervezett Békemenet az állami ünnepséghez kapcsolódik. Ifj. Lomnici Zoltán szóvivő szerint a Békemenet olyan erő, „amit a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni”.

A szervezők a 2012-es nagy kiálláshoz mérhető jelentőségű felvonulásra készülnek, amely a béke és a magyar szuverenitás mellett áll ki.

A Békemenet útvonala

A gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, a menet 11-kor indul, a Kossuth téren 13 órakor Orbán Viktor mond beszédet.

Az eseményeket folyamatosan frissülő cikkünkben közvetítjük.