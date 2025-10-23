október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

18°
+20
+8
Percről percre

2 órája

Megtelik Budapest belvárosa: hamarosan indul a Békemenet

Tömegeket várnak október 23-án Budapestre: a Békemenet újra elindul, hogy a béke és a szuverenitás üzenetét közvetítse. A CÖF–CÖKA által szervezett esemény csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz a Kossuth téren.

Ismét tömegeket várnak a 2025-ös Békemenetre

Forrás: Mediaworks/Illusztrció

Október 23-án ismét megtelik Budapest belvárosa: a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) által szervezett Békemenet az állami ünnepséghez kapcsolódik. Ifj. Lomnici Zoltán szóvivő szerint a Békemenet olyan erő, „amit a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni”.

A szervezők a 2012-es nagy kiálláshoz mérhető jelentőségű felvonulásra készülnek, amely a béke és a magyar szuverenitás mellett áll ki.

A Békemenet útvonala

A gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, a menet 11-kor indul, a Kossuth téren 13 órakor Orbán Viktor mond beszédet.

Nagyon sokan érkeznek

Egyre nagyobb a tömeg a Békemenet gyülekezőhelyén, a II. kerületi Elvis Presley téren. Innen indul majd 11 órakor a menet, ami a Kossuth térre fog megérkezni, a Duna másik oldalára. Már leállították a villamosok közlekedését is. A helyszíni fotóinkat a képre kattintva nézheti meg.

Helyszíni galériánkért kattintson a képre

 

Dankó Béla: ott találkozunk!

Dankó Béla országgyűlési képviselő kora reggel indult el Békésből Budapestre. Kezdésre bőven odaér, hiszen az M44-es átadásával jelentősen lecsökkent a menetidő a békési megyeszékhely és a főváros között.

Irány a Békemenet!

Dr. Takács Árpád, a Fidesz békéscsabai választókerületi elnöke is bejelentkezett: Irány a Békemenet!

Békét és szabadságot követel ma az ország

A Békemenet idén az 1956-os forradalom szellemiségében, a béke és a nemzeti önrendelkezés védelmében vonul. 

A Békemenet és a mögötte álló több százezer magyar ember hite valóban megkerülhetetlen erő 

– mondta a CÖF–CÖKA szóvivője, ifj. Lomnici Zoltán, hozzátéve, hogy Európát ma a háborúpárti politikai erők uralják, miközben Magyarország következetesen a béke útját járja.

