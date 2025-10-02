Elhunyt a város díszpolgára

– A mezőberényi képviselő-testület megrendülten tudatja mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy Bayer Mihály diplomata, nagykövet, Mezőberény Város Díszpolgára elhunyt – tudatta Facebook-oldalán Siklósi István, a város polgármestere.

Bayer Mihályt nagyon sokan szerették és tisztelték.

Bayer Mihály nagyszerű ember, kiváló diplomata volt

Bayer Mihály nemcsak nagykövet, nemcsak diplomata volt, hanem egy nagyszerű ember, akinek szívében Mezőberény az otthon volt. Mindig büszkén vallotta magát mezőberényinek, gyakran látogatott haza, ápolta kapcsolatát volt iskolájával, és személyes kötődése örökre városunkhoz fűzte – olvasható a megemlékezésben.

Ezer szállal kötődött Mezőberényhez

Mezőberényben végezte általános és középiskolai tanulmányait, majd a Nemzetközi Kapcsolatok Állami Intézetében szerzett nemzetközi közgazda végzettséget. Kiválóan beszélt angol, arab és orosz nyelven. Diplomáciai pályafutása során Magyarországot képviselte többek között a Jemeni Köztársaságban, Kínában, Észak-Koreában, Moldovában és Ukrajnában. Jelentős szerepet vállalt a Nabucco gázvezeték projekt előkészítésében, valamint a magyar-izraeli és magyar-kínai kapcsolatok fejlesztésében. Számos nemzetközi kitüntetéssel és elismeréssel gazdagodott, köztük a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével.

Kiemelkedő munka és emberi példamutatás

Szerteágazó, kiemelkedő munkájával és emberi példamutatásával Bayer Mihály hozzájárult Mezőberény város jó hírnevének öregbítéséhez. A diplomácia területén elért eredményei, a városhoz való erős kötődése és példaértékű emberi magatartása elismeréseként a mezőberényi képviselő-testület 2014-ben „Mezőberény Díszpolgára” kitüntető címet adományozott számára.

Mezőberény Város Önkormányzata a gyászoló családnak mély együttérzését és részvétét fejezi ki. Búcsúztatása szűk családi körben történik.

– Köszönjük neki mindazt, amit Mezőberényért tett, és azt a szeretetet, amit közénk hozott – hangsúlyozta a polgármester.