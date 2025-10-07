október 7., kedd

1 órája

Battonyán járt a román nagykövet, ezeket a témákat tekintették át

Címkék#Románia#battonya város#Mákos Árpád#nagykövet

Október 6-án, hétfőn Battonyán járt Románia budapesti nagykövete. Gabriel Sopandá számos kérdésben egyeztetett Mákos Árpád polgármesterrel.

Beol.hu

A rendkívül diplomatikus, de egyben baráti hangulatú megbeszélésen, nagykövet úrral több témát is érintettünk – olvasható a polgármester Facebook-bejegyzésében.

Mákos Árpád hangsúlyozta, a nagykövet biztosította őket támogatásáról, melyet a találkozó végén egy koccintással erősítettek meg. Fotó: Mákos Árpád/Facebook

Ezek közé tartozott:

  • a schengeni határ megszűnését követő társadalmi és gazdasági folyamatok tárgyköre,
  • az 5 magyar és 5 román várost magába foglaló, hamarosan megalakuló európai társulásunk tervei,
  • a történelmi Pécska-Battonya út megépítése és a romániai A1-es autópályához történő csatlakozás lehetősége,
  • a helyi románság integrációja és a velük történő együttműködés,
  • a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvodával való kapcsolatunk,
  • valamint Battonya város jövőbeni fejlesztési tervei és elképzelései is.

 

