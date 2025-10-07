Helyi közélet
15 órája
Battonyán járt a román nagykövet, ezeket a témákat tekintették át
Október 6-án, hétfőn Battonyán járt Románia budapesti nagykövete. Gabriel Sopandá számos kérdésben egyeztetett Mákos Árpád polgármesterrel.
A rendkívül diplomatikus, de egyben baráti hangulatú megbeszélésen, nagykövet úrral több témát is érintettünk – olvasható a polgármester Facebook-bejegyzésében.
Ezek közé tartozott:
- a schengeni határ megszűnését követő társadalmi és gazdasági folyamatok tárgyköre,
- az 5 magyar és 5 román várost magába foglaló, hamarosan megalakuló európai társulásunk tervei,
- a történelmi Pécska-Battonya út megépítése és a romániai A1-es autópályához történő csatlakozás lehetősége,
- a helyi románság integrációja és a velük történő együttműködés,
- a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvodával való kapcsolatunk,
- valamint Battonya város jövőbeni fejlesztési tervei és elképzelései is.
