Barát Tünde

1 órája

Pályázattal és díjjal viszik tovább a közkedvelt tanárnő szellemiségét

Címkék#pályázat#Barát Tünde-díj#diák#tantárgy#iskola#média

Újra meghirdette a család és az Andrássy gimnázium a Barát Tünde-díjjal kapcsolatos pályázatot – ismertették kedden a békéscsabai középiskolában. A díjjal azt szeretnék elérni, hogy megőrizzék a közkedvelt pedagógus, Barát Tünde emlékét, hogy továbbvigyék azt, amiben hitt és amiért dolgozott. Emellett a pályázattal lehetőséget biztosítanak a diákoknak, hogy kibontakoztassák tehetségüket a média, a filmkészítés területén.

Licska Balázs

Írj, fotózz, készíts filmet! – ezekkel a jelszavakkal hirdették meg ismét a Barát Tünde-díjjal kapcsolatos pályázatot, két kategóriában – média és mozgókép – az andrássys tanulóknak. A lényeg, hogy a diákoknak egy megadott témában – ami a hála, az élmény és a bizalom után idén a barátság – kell bármilyen műfajban írniuk vagy fotózniuk; de kisfilmet is készíthetnek, forgathatnak.  

Barát Tünde
Újra meghirdették a Barát Tünde-díjjal kapcsolatos pályázatot az Andrássy gimnáziumban. Fotó: Licska Balázs

 Április 6-áig lehet pályázni a Barát Tünde-díjra

A pályázatot nem véletlenül hirdették meg október 6-ához közel, hiszen ekkor van a közkedvelt pedagógus születésnapja. A beadási határidő sem véletlenül április 6-a, hiszen a mindenki által szeretett tanárnő 2022. április 6-án hunyt el. A mosolya azonban itt maradt. 

Született pedagógus volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt tanárnő

– Valóságos tűz lobogott benne, mindig a legtöbbet, a legjobbat akarta önmagából adni a tanulói számára. Született pedagógus volt, sokak számára pedig nemcsak tanárként, hanem emberként is példaképpé vált – meséltek róla a rendezvényen. A Barát Tünde-díjat is azért hozták létre, hogy továbbvigyék a szellemiségét, azt, amiben hitt és amiért dolgozott.

A média az a tantárgy, amely behozza az életet az iskolába

A díjjal és a pályázattal egyrészt az a cél, hogy megőrizzék Barát Tünde emlékét. Másrészt, hogy megmutassák a mozgóképkultúra és médiaismeret iskolán belüli jelentőségét, ez az a tantárgy, amely behozza az életet az iskola falai közé. Harmadrészt, hogy a fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket.

A filmkészítésnél a kreativitás a lényeg

A rendezvényen több videót is levetítettek. Ezekben Barát Tünde arról beszélt, hogy nagy felelősség, hogy mit és hogyan mond a diákoknak, de arról is szót ejtett, hogy a filmkészítésnél a kreativitás a lényeg. 

 

