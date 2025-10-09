október 9., csütörtök

Jó tudni

1 órája

Pénteken leáll az egyik legnagyobb bank

Számos ügyfelet érintő bejelentést tett az egyik hazai pénzintézet. Banki leállás miatt rengeteg szolgáltatás elérhetetlenné válik.

Bátori Attila

Több szolgáltatás is elérhetetlenné válik az egyik legnagyobb pénzintézetnél. A banki leállás pontos időpontjaival nem árt tisztában lennie az ügyfeleknek. 

Banki leállás várható az egyik hazai banknál.
A banki leállás több szolgáltatást is érint Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Hol lesz banki leállás?

A hivatalos információk szerint az Erste Banknál várható banki leállás. A cég tájékoztatása szerint erre a rendszerfejlesztési munkák miatt lesz szükség.

Mikor lesz a banki leállás?

Az előttünk álló hetekben többször is banki leállás lesz az Erste Banknál. A hivatalos tájékoztató szerint bankszünnap lesz:

  • október 10. 22:00 és október 11. 12:00 között,
  • október 28. 22:00 és október 29 03:00 között.

Látható, hogy a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig fognak szünetelni, ennek ellenére bankszünnapnak számítanak hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§a törvény szerint.

Milyen szolgáltatásokat érint a banki leállás?

Az Erste Bank hivatalos közleménye szerint a következő szolgáltatásokat érinti a banki leállás:

  • George App és Web,
  • Internetes vásárlás (csak október 10. 22:00 és október 11. 12:00 között),
  • Azonnali átutalások indítása,
  • Azonnali átutalások fogadása (október 11. 00:00  és október 11. 04:00 között),
  • Erste TeleBank,
  • Vállalati NetBank,
  • Electra,
  • Erste Business MobilBank,
  • SMS szolgáltatások,
  • API csatorna,
  • Online termékigénylés,
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

Milyen szolgáltatásokat nem érint a bankszünnap?

Az Erste Bank szolgáltatásai közül több is elérhető lesz a karbantartások ideje alatt. 

A változatlanul működő szolgáltatások listájából kiderül, hogy például az ATM-es készpénzfelvétel a megszokott módon fog működni a leállás ideje alatt is.

 

 

