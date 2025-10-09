Pénteken leáll az egyik legnagyobb bank

Több szolgáltatás is elérhetetlenné válik az egyik legnagyobb pénzintézetnél. A banki leállás pontos időpontjaival nem árt tisztában lennie az ügyfeleknek.

A banki leállás több szolgáltatást is érint Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Hol lesz banki leállás?

A hivatalos információk szerint az Erste Banknál várható banki leállás. A cég tájékoztatása szerint erre a rendszerfejlesztési munkák miatt lesz szükség.

Mikor lesz a banki leállás?

Az előttünk álló hetekben többször is banki leállás lesz az Erste Banknál. A hivatalos tájékoztató szerint bankszünnap lesz:

október 10. 22:00 és október 11. 12:00 között,

október 28. 22:00 és október 29 03:00 között.

Látható, hogy a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig fognak szünetelni, ennek ellenére bankszünnapnak számítanak hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§a törvény szerint.

Milyen szolgáltatásokat érint a banki leállás?

Az Erste Bank hivatalos közleménye szerint a következő szolgáltatásokat érinti a banki leállás:

George App és Web,

Internetes vásárlás (csak október 10. 22:00 és október 11. 12:00 között),

Azonnali átutalások indítása,

Azonnali átutalások fogadása (október 11. 00:00 és október 11. 04:00 között),

Erste TeleBank,

Vállalati NetBank,

Electra,

Erste Business MobilBank,

SMS szolgáltatások,

API csatorna,

Online termékigénylés,

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

Milyen szolgáltatásokat nem érint a bankszünnap?

Az Erste Bank szolgáltatásai közül több is elérhető lesz a karbantartások ideje alatt.

A változatlanul működő szolgáltatások listájából kiderül, hogy például az ATM-es készpénzfelvétel a megszokott módon fog működni a leállás ideje alatt is.