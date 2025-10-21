Elhunyt Balog János

A Démétér Alapítány a Facebook-oldalán tette közzé a gyászhírt, kiemelve, hogy Balog János elhunyt, aki 15 évig segítette önzetlenül az alapítványt; az elmúlt években betegsége ellenére is teljes odaadással gondozta Gyöngyház központot feleségével, Tündével.

Balog János elhunyt: nagyon szerették a szülők és a gyermekek is. Forrás: Démétér Alapítvány

A szanazugi közösség és a csoportok is, szülők, gyermekek nagyon szerették: jó humorával és személyiségével könnyen megtalálta a hangot mindenkivel.

Balog János elhunyt: az utolsó percig nem adta fel

Janiban hatalmas volt az erő és az élni akarás, nem adta fel az utolsó percig sem. Egy fantasztikus, példaértékű emberre emlékezünk.

Jani, nagyon fogsz nekünk hiányozni. Nyugodj békében!

– írták. Balog Jánost a Démétér Alapítvány saját halottjának tekinti.

Mivel foglalkozik a Démétér Alapítvány?

2024-ben adták át a Démétér Alapítvány csontvelő-transzplantáción átesett gyerekek és családjuk számára létrehozott GyöngyHáz terápiás központját Doboz-Szanazugban. Az alapítvány 2006 óta működteti a Dél-Pesti Centrumkórház területén a Démétér Házat, ahol a transzplantációs osztályon kezelt gyerekek, valamint szüleik kapnak lakhatást és teljes körű támogatást a gyógyuláshoz. Amikor a családok hazatérhetnek a Démétér házból, akkor is szükségük van a segítségre, a támogatásra. Éppen ezért Doboz-Szanazugban egy olyan központot hoztak létre, ahol ezekkel a családokkal foglalkoznak majd.