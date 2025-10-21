24 perce
Elhunyt Balog János
Tragédia érte az alapítványt. Fájdalommal osztották meg, hogy szeretett barátjuk és munkatársuk, Balog János hosszú, méltósággal viselt betegség után elment közülünk.
A Démétér Alapítány a Facebook-oldalán tette közzé a gyászhírt, kiemelve, hogy Balog János 15 évig segítette önzetlenül az alapítványt; az elmúlt években betegsége ellenére is teljes odaadással gondozta Gyöngyház központot feleségével, Tündével.
A szanazugi közösség és a csoportok is, szülők, gyermekek nagyon szerették: jó humorával és személyiségével könnyen megtalálta a hangot mindenkivel.
Janiban hatalmas volt az erő és az élni akarás, nem adta fel az utolsó percig sem. Egy fantasztikus, példaértékű emberre emlékezünk.
„Jani, nagyon fogsz nekünk hiányozni. Nyugodj békében!” – írták. Balog Jánost a Démétér Alapítvány saját halottjának tekinti.
Ne tedd kockára a családod életét! Fogadd meg ezeket a tanácsokat!
Hat hősi halott sírját tették rendbe, sorsukon át feltárul az első és második világháború – galériával, videóval