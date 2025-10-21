október 21., kedd

Veszteség

24 perce

Elhunyt Balog János

Tragédia érte az alapítványt. Fájdalommal osztották meg, hogy szeretett barátjuk és munkatársuk, Balog János hosszú, méltósággal viselt betegség után elment közülünk.

Papp Gábor

A Démétér Alapítány a Facebook-oldalán tette közzé a gyászhírt, kiemelve, hogy Balog János 15 évig segítette önzetlenül az alapítványt; az elmúlt években betegsége ellenére is teljes odaadással gondozta Gyöngyház központot feleségével, Tündével.

Balog Jánost nagyon szerették a szülők és a gyermekek is. 

A szanazugi közösség és a csoportok is, szülők, gyermekek nagyon szerették: jó humorával és személyiségével könnyen megtalálta a hangot mindenkivel.

Janiban hatalmas volt az erő és az élni akarás, nem adta fel az utolsó percig sem. Egy fantasztikus, példaértékű emberre emlékezünk.

„Jani, nagyon fogsz nekünk hiányozni. Nyugodj békében!” – írták. Balog Jánost a Démétér Alapítvány saját halottjának tekinti.

 

 

