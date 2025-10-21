Elhunyt Balog János

A Démétér Alapítány a Facebook-oldalán tette közzé a gyászhírt, kiemelve, hogy Balog János 15 évig segítette önzetlenül az alapítványt; az elmúlt években betegsége ellenére is teljes odaadással gondozta Gyöngyház központot feleségével, Tündével.

Balog Jánost nagyon szerették a szülők és a gyermekek is.

A szanazugi közösség és a csoportok is, szülők, gyermekek nagyon szerették: jó humorával és személyiségével könnyen megtalálta a hangot mindenkivel.

Janiban hatalmas volt az erő és az élni akarás, nem adta fel az utolsó percig sem. Egy fantasztikus, példaértékű emberre emlékezünk.

„Jani, nagyon fogsz nekünk hiányozni. Nyugodj békében!” – írták. Balog Jánost a Démétér Alapítvány saját halottjának tekinti.