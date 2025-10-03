Szörnyű baleset, hatalmas dugó: így indult a péntek Békésben – fotók, videó

Komoly közlekedési baleset történt a Dobozról Sarkad felé vezető úton: két személygépkocsi karambolozott. Több személy megsérült, a helyszínre mentők, tűzoltók és rendőri egységek is kiérkeztek.

Baleset után távoztak a helyszínről – a rendőrség keresi a Ford Fiestában ülőket

A rendőrség felhívást adott ki a történtek kapcsán, mivel az egyik autóban, egy Ford Fiestában ülők még a rendőrök megérkezése előtt elmentek a helyszínről, az eddigi információk szerint egy piros autóba szálltak be, azzal utaztak tovább.