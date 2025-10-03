október 5., vasárnap

Hírösszefoglaló

2025.10.03. 19:20

Szörnyű baleset, hatalmas dugó: így indult a péntek Békésben – fotók, videó

Címkék#csapat#Doboz#Pándy Kálmán Tagkórház#gyulai kórház#baleset

Rejtélyes körülmények kísérték a péntek reggeli balesetet Doboz és Sarkad között. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 3-án!

Beol.hu

Komoly közlekedési baleset történt a Dobozról Sarkad felé vezető úton: két személygépkocsi karambolozott. Több személy megsérült, a helyszínre mentők, tűzoltók és rendőri egységek is kiérkeztek.

Komoly közlekedési baleset
Komoly közlekedési baleset történt a Dobozról Sarkad felé vezető úton

Baleset után távoztak a helyszínről – a rendőrség keresi a Ford Fiestában ülőket

A rendőrség felhívást adott ki a történtek kapcsán, mivel az egyik autóban, egy Ford Fiestában ülők még a rendőrök megérkezése előtt elmentek a helyszínről, az eddigi információk szerint egy piros autóba szálltak be, azzal utaztak tovább. 

Baleset Sarkad és Doboz között

Fotók: Dinya Magdolna

Rendészeket is bevetnek, nagy változások a kórházban

Építési munkák zajlanak a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának területén, ami október 2-től a forgalmi rend változásával jár. A gyulai kórháznál a közlekedést rendészek segítik.

A mentők külön előnyt élveznek a gyulai kórház területén.
A mentők külön elbánást, előnyt élveznek a gyulai kórház területén. Fotó: MW-archívum

Kóla gyógyította meg az öreg Golfot: Tamás és csapata ismét bizonyított

Idei második túráját teljesítette a vésztői Szabó Tamás a Spirit Rallyn, ami a júniusi etyekivel ellentétben nem hozott győzelmet, de a második hely miatt sem szégyenkezhet, pláne, ha figyelembe vesszük, hogy milyen akadályokkal kellett kis csapatának megküzdeni. A Spirit Rally legutóbbi túrája Ceglédről startolt és Mórahalom volt a cél.

A Spirit Rally résztvevői: Bai Tamás (balról), Szabó Tamás és Botyánszki Bence Fotó: Szabó Tamás archívumából

Szinte teljesen leállt a forgalom a Dobozról kivezető úton

Káosz kezd kialakulni Dobozon a Sarkad felé vezető úton. A reggeli baleset miatt a forgalom szinte teljesen leállt.

Hatalmas torlódás alakult ki az úton. Fotó: Dinya Magdolna

Hatalmas lángokkal égett egy teherautó

Kigyulladt egy teherautó alja Battonya külterületén, egy kukoricatábla közepén.

Kigyulladt egy teherautó alja Battonya külterületén

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
