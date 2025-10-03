2025.10.03. 19:20
Szörnyű baleset, hatalmas dugó: így indult a péntek Békésben – fotók, videó
Rejtélyes körülmények kísérték a péntek reggeli balesetet Doboz és Sarkad között. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 3-án!
Komoly közlekedési baleset történt a Dobozról Sarkad felé vezető úton: két személygépkocsi karambolozott. Több személy megsérült, a helyszínre mentők, tűzoltók és rendőri egységek is kiérkeztek.
Baleset után távoztak a helyszínről – a rendőrség keresi a Ford Fiestában ülőket
A rendőrség felhívást adott ki a történtek kapcsán, mivel az egyik autóban, egy Ford Fiestában ülők még a rendőrök megérkezése előtt elmentek a helyszínről, az eddigi információk szerint egy piros autóba szálltak be, azzal utaztak tovább.
Baleset Sarkad és Doboz közöttFotók: Dinya Magdolna
Rendészeket is bevetnek, nagy változások a kórházban
Építési munkák zajlanak a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának területén, ami október 2-től a forgalmi rend változásával jár. A gyulai kórháznál a közlekedést rendészek segítik.
Kóla gyógyította meg az öreg Golfot: Tamás és csapata ismét bizonyított
Idei második túráját teljesítette a vésztői Szabó Tamás a Spirit Rallyn, ami a júniusi etyekivel ellentétben nem hozott győzelmet, de a második hely miatt sem szégyenkezhet, pláne, ha figyelembe vesszük, hogy milyen akadályokkal kellett kis csapatának megküzdeni. A Spirit Rally legutóbbi túrája Ceglédről startolt és Mórahalom volt a cél.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Szinte teljesen leállt a forgalom a Dobozról kivezető úton
Káosz kezd kialakulni Dobozon a Sarkad felé vezető úton. A reggeli baleset miatt a forgalom szinte teljesen leállt.
Hatalmas lángokkal égett egy teherautó
Kigyulladt egy teherautó alja Battonya külterületén, egy kukoricatábla közepén.
Kigyulladt egy teherautó alja Battonya külterületénFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu
Itt a megoldás a feltört Facebook fiók visszaszerzésére!
Békésben adták ki a körözést a dílerre, már nemzetközi elfogatóparancs is él ellene – fotó